Hughes lidera la victòria del Bàsquet Girona a Saragossa (90-94)
L’escorta nord-americà contribueix amb 24 punts en un nou festival de triples per sumar el tercer triomf seguit a domicili
El Bàsquet Girona s’ha pres seriosament això de millorar els números a fora de casa aquest 2026 i el gener, tret de les dues derrotes a Fontajau, no podria haver anat millor. Victòries en els tres desplaçaments a Manresa (95-97), Badalona (71-74) i avui Saragossa (-), en la segona sortida consecutiva, per tancar la millor primera volta a l’ACB.
Se sol dir que el que funciona, no ho toquis i això és el que ha fet Moncho Fernández aquesta tarda a Saragossa. Després de la victòria de prestigi que es va aconseguir diumenge passat a Badalona (71-74), el tècnic del Bàsquet Girona ha apostat pel mateix quintet amb Needham, LivingstonII, Sergi Martínez, Maric i Susinskas. I, de seguida, s’ha vist que la decisió ha estat la correcta.
En un partit d’alta intensitat on el rebot seria una de les claus, els gironins han començat rebotejant molt, aprofitant les segones oportunitats i també amb un encert total des dels 6,75 metres fins a l’equador del primer quart. Superats els primers cinc minuts, ja havien posat 4 triples de 4 possibles amb Sergi Martínez i Susinskas de protagonistes. Ho seria, sobretot, però, Hughes amb dos llançaments seguits de tres per desempatar el marcador (18-21). S’ha volgut afegir a la festa Geben.
Tothom xalava al pavelló Príncipe Felipe, fins que Juan Fernández, que aquesta setmana ha entrenat a mig gas per unes molèsties, ha hagut de sortir de la pista, després de ser dels millors des que hi ha entrat, per, segurament, el mateix problema muscular.
L’encarregat de rellevar el pivot argentí ha estat Pepe Vildoza, que ha reaparegut després de perdre’s la passada jornada per decisió tècnica, però no ha encaixat gaire bé al joc de l’equip i amb només quatre minuts al parquet Moncho ha optat per canviar-lo. L’entrenador gallec ha hagut de demanar fins a dos temps morts en el segon quart, fent evident que no estava gens content amb el que passava a la pista. L’intercanvi de cistelles l’ha desesperat.
Els gironins s’han oblidat pràcticament de defensar i el Saragossa, amb més energia, no ha perdonat. El conjunt local ha agafat un avantatge considerable amb una diferència al marcador de més de 10 punts (45-31). Les cistelles, a més a més, tampoc volien entrar. Un triple erràtic de Pep Busquets ha fet evident que costava produir en atac i era necessari pensar amb el cap fred. Ho ha fet Guillem Ferrando, que segueix entrant cada vegada més a la rotació i ha contribuït amb minuts de qualitat, repartint fins a set assistències en set minuts, després que la baixa inesperada de Juan Fernández ho escapcés tot.
De mica en mica, s’ha reconduït el rumb per continuar viu en el moment més complicat. Hughes ha tornat per salvar al Bàsquet Girona amb els seus triples i Sergi Martínez i Pep Busquets han reforçat l’aspecte ofensiu (49-45). S’ha arribat al descans amb un 51-45 al marcador.
Una jugada revisada per evitar una falta de Geben, arran de la petició del Challenge de Moncho, ha servit per obrir la segona part, però no per evitar dos punts més del Saragossa tot just després per una pèrdua de pilota. Jesús Ramírez, tècnic del Saragossa, també ha mirat pels interessos del seu equip i ha afavorit encara més la puntuació de Yusta, fins llavors màxim anotador (19). El Girona, però, ha pogut mantenir les seves opcions i, malgrat que l’empat s’havia resistit amb un tir lliure fallat per Sergi Martínez, Maric ha assolit la remuntada (55-56). El guió ha tornat a canviar, pel bé dels visitants que han rebut una altra bona notícia: el retorn de Juan Fernández a pista. També ha tingut més minuts Pepe Vildoza.
Ferrando ha demostrat que no només sap repartir assistències, sinó que també encerta els triples i assegura tirs lliures per donar aire amb una mica d’avantatge al marcador (64-69). Per acabar-ho d’assegurar, a l’últim quart ha tornat el festival del triple amb Hughes, Sergi Martínez i Livingston II donant punts al contraatac. El Saragossa, però, seguia a prop i calia cuidar els detalls. Un 2+1 de Robinson ha complicat la cosa (78-80). Hughes, amb 24 punts i 27 de valoració, i Livinsgton II, amb un triple salvador just quan Joaquín Rodríguez havia empatat (84-84), s’han encarregat que tot quedés només en un ensurt. La gestió dels últims minuts ha sigut importantíssima per sumar la tercera victòria consecutiva a domicili, malgrat que el Saragossa s'ha vist viu fins als últims deu segons arran de quatre tirs lliures errats per Otis.
84-92, 2:02'; Està gestionant bé els últims minuts l'equip de Moncho.
84-87; 2:39': Apareix Livingston II!!!!!
84-84, 3:16'; Iguala el Saragossa.
82-82, 4:01'; El Girona guanya només d'un punt.
80-83, 4:40'; Retalla el Saragossa. Falta molt poc pel final del partit.
73-80, 6:40'; Triple de Livingston II.
71-77, 7:22'; Geben assegura els punts.
64-75, 9:06'; Dos triples seguits de Hughes i Sergi Martínez.
64-69; Comença l'últim quart.
64-69; Final tercer quart.
