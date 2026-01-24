Vane González: «Al Segle XXI sempre li tenim ganes»
El GEiEG Pacisa s’enfronta aquesta tarda al conjunt barceloní (17 h) en un duel que pot deixar l’equip de Pau Fuster líder en solitari si també perd el Distrito Olímpico
El GEiEG Pacisa rep aquesta tarda al pavelló Lluís Bachs de Sant Narcís el Segle XXI (17:00 h) en un partit que serà decisiu a la classificació d’aquí al final de la temporada. L’equip de Pau Fuster comparteix ara mateix el lideratge de la Lliga Femenina 2 amb les barcelonines i el Cesur Distrito Olímpico madrileny, però podria acabar la jornada ocupant la primera posició en solitari en cas d’aconseguir avui una victòria i que a San Blas hi hagi una derrota del conjunt local.
Vane González, una de les veus més autoritzades del vestidor després de 16 temporades al club, analitza el partit contra el Segle XXI. «L’afrontem amb ganes i, lògicament, respecte. Són un equip que quan està rodat és gairebé imparable, però anem a jugar sense por ni pressió. A principi de temporada no ens esperàvem estar aquí a dalt i ho estem gaudint, lluitant cada partit i intentant competir-los al màxim. De moment, ens està sortint bé. És veritat que compartim el lideratge, però aquest és un partit més. No el fem més ni menys especial perquè és igual d’important que la resta. Segur que serà complicat, potser dels que més en aquesta segona volta. Res és impossible. A nosaltres ens agrada guanyar», apunta la capitana.
Després que el partit de la primera volta finalitzés amb una derrota d’allò més ajustada per al GEiEG (59-58), les gironines confien que el factor local canviï el resultat a favor aquesta vegada: «Aquí hi ha el nostre públic, les nostres cistelles... És on entrenem i on ens sentim millor. Jugar a casa sempre ajuda i suma, tot i que no per això deixarà de ser un partit complicat». «El final de l’encontre de la primera volta va ser una llàstima perquè no el vam saber solucionar bé. Al Segle XXI sempre li tenim ganes», afegeix.
Per a la pivot gironina, la clau per mantenir-se de forma regular a la part alta de la classificació és «el resultat del bon ambient que hi ha al vestidor i de la feina feta»: «La majoria portem molts anys juntes. Som un grup d’amigues que gaudeix de cada partit i entrenament. Penquem moltíssim. Al final, dona els seus fruits. L’staff també està fent una molt bona feina i hi ha feeling. La suma de tot, que tot és positiu, està fent que aquesta temporada estiguem tant bé. Estem molt contentes. Intentarem seguir el més amunt possible». Tot i ocupar el lideratge a aquestes alçades de la temporada, l’equip de Fuster opta per «ser realistes i anar al dia a dia». «Queda tota una volta gairebé i poden passar moltes coses. Nosaltres seguirem sent les mateixes. No pensem gaire amb l’ascens. Volem continuar a dalt i anirem a per totes, però no ens treu la son. Ho lluitem partit a partit», explica.
La seva 16na temporada al GEiEG està sent «molt especial». «Estic gaudint molt del bàsquet i d’aquesta Lliga que és dura i cansada, però treu el millor de nosaltres per créixer com a jugadores i com a persona. Intento gaudir al màxim perquè és l’última», assegura Vane González.
