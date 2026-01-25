El Girona B goleja l’Andratx per a tornar a somriure (0-3)
El filial es retroba amb la victòria després de quatre partits amb un triomf contundent
El Girona B va retrobar-se amb la victòria quatre jornades després firmant un partit molt seriós i golejant l’Andratx a Mallorca per 0 a 3. Els de Quique Álvarez van colpejar per partida doble a la mitja hora de joc amb gols de Sarasa i Garrido, i Papa va acabar de sotmetre els locals tot just començar la represa amb un tercer encert que sentenciava el matx. El filial evita així que el seu rival surti del descens i posa terra pel mig amb la zona baixa de la taula. Novè amb 27 punts, l’equip guanya confiança mostrant personalitat i domini abans de rebre, diumenge a Vidreres, un Reus Reddis que aspira a l’ascens.
Shin va ser l’atacant més actiu dels gironins el tram inicial de partit, obligant Elias a lluir-se en la primera arribada i fregant el pal en la segona. Després de mitja hora sostenint el seu equip, el porter dels balears va veure com, en dos minuts, Sarasa, primer, i Garrido, després, culminaven dues bones accions ofensives del Girona B enviant la pilota al fons de la xarxa. L’única ocasió dels locals, un xut desviat de Javi Sánchez, no va arribar a inquietar un Sergi Puig segur i tranquil durant la primera meitat.
Ja en la represa, el guió reclamava control i personalitat, i, tot i la joventut, el filial va exhibir-ne evitant que l’Andratx es cregués amb opcions de remuntar el partit. El gol de Papa, que va arribar a la contra tot just començar el segon temps, va ser un cop definitiu a les opcions dels mallorquins. La frustració local encara va encendre’s més quan el migcampista Marckus va veure la segona targeta groga al 53’, deixant l’equip amb deu i tres gols per sota al marcador.
Álvarez va aprofitar per a donar minuts a dos migcampistes que poden entrar a la rotació: El juvenil Pol Silvero i Miguel Sánchez, fill de Míchel, reintegrant-se a l’equip després d’una lesió. També va tornar Ferran, baixa l’últim mes.
