Dos penals en contra i dues expulsions per l'Escala en la derrota amb l'Europa B (3-1)
Els de David Gurillo s'havien avançat els inicis del segon temps abans que els locals remuntessin amb dos gols des dels onze metres
L'Escala va caure frustrat amb l'Europa B al Nou Sardenya. Els visitants s'havien posat per davant, però van veure com el filial els remuntava el matx gràcies a dos penals abans de quedar-se amb nou jugadors per les expulsions de Jona i Sanku, la segona quan Compte ja havia deixat el duel vist per sentència amb el 3-1 final, una derrota que deixa els empordanesos fora de la promoció d'ascens per diferència de gols.
Després d'un primer temps sense gols per cap equip, un en pròpia de Cardelús va servir als blaugranes per avançar-se, però quan tot just havien passat cinc minuts Anglès va transformar un penal contrari als de David Gurillo per posar l'1-1 al marcador. Al cap de deu minuts, una altra pena màxima va donar avantatge a l'Europa B, ara mitjançant Boussid. Amb els ànims encesos, una discussió entre el porter visitant, Jona, i el segon golejador escapulat va saldar-se amb la segona groga per a tots dos futbolistes.
Ja amb els escalencs bolcats buscant la victòria, Compte va fer el tercer gol i definitiu. L'empipada era grossa i Sanku també va ser expulsat per una acció a les acaballes, fent que els blaugranes acabessin el duel amb nou jugadors. Tocarà refer-se contra el Manresa, rival de la zona alta, sense el porter i el golejador titulars.
