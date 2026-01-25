El primer triomf lluny de casa de l’Olot arriba quan més calia (0-2)
Marc Mas i el redebutant Salvans eviten que els garrotxins caiguin a la promoció de descens guanyant l'Alcoià
La primera victòria fora de casa de l’Olot va arribar quan més necessitat en tenia l’equip. La pólvora del veterà Marc Mas i el redebutant Pau Salvans van donar els tres punts als garrotxins en la duríssima visita al Collao, estadi de l’Alcoià, on només havia guanyat el Reus Reddis. Els tarragonins, justament, van deixar escapar la victòria els últims deu minuts contra el Castelló B, que segueix marcant la promoció de descens (13è lloc) amb 24 punts. Això fa que el triomf de l’Olot, desè amb 26, eviti una caiguda a la zona de perill.
La primera meitat del matx a Alcoi va tenir una inèrcia favorable als locals, amb ocasions de Lado o Steven, però sense continuïtat. Després del descans, en canvi, l’empenta va acompanyar els olotins, esperonats per Roger Vidal, i després d’un parell d’arribades la sort va somriure a tot un expert de l’àrea com és Marc Mas. Martí Soler va connectar una fuetada des de la frontal i el silenc, murri com ell sol, va anar a trobar el rebot per batre Zárraga. Quedaven vint minuts perquè l’Alcoià busqués l’empat a tomba oberta i l’expulsió de Loren per una topada amb Pedro del Camp a cinc del noranta va acabar de trencar els locals.
Roger Vidal va donar entrada a Pau Salvans, que després de jugar la primera volta amb el Sant Andreu redebutava ahir amb l’Olot. El de Gualba va fregar el segon gol en la seva primera arribada i, ja més en calor, va sentenciar el partit en l’afegit. Diumenge li tocarà fer d’amfitrió als qui, justament, l’havien fitxat l’estiu passat. Amb els quadribarrats enraxats, serà un duel d’alt voltatge al Municipal.
