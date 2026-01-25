Roig Arena: un pavelló NBA a València
El recinte esportiu compta amb un ‘videowall’ de 500 m2, el més gran d’Europa
Alfredo Castelló
El Roig Arena es prepara per acollir el primer gran i multitudinari esdeveniment esportiu: la Copa del Rei de bàsquet. Vuit equips lluitaran del 19 al 22 de febrer en un pavelló que ja no és només un lloc on es juguen partits, és l’escenari (mai millor dit pel seu vessant de contenidor musical) on el bàsquet es viu, s’escolta i se sent. El recinte sufragat per l’empresari Juan Roig s’ha convertit en un dels grans temples del bàsquet europeu, capaç de mirar als ulls als prestigiosos recintes NBA.
La plaça de toros valenciana té un aforament total de 15.600 espectadors per a esdeveniments esportius, ampliable fins i tot als 20.000 per a concerts. Està inspirat en el model NBA, dissenyat per acostar el joc al públic i convertir cada partit en una experiència completa. La pista mana, però la grada també acompanya. Les dades ho confirmen. Des de la seva obertura, l’assistència mitjana supera els 12.300 espectadors en els partits del València Bàsquet masculí, l’assistència més alta a nivell nacional, gràcies als seus 11.500 abonats, 4.000 més que l’últim any de la Fonteta. També ha crescut l’afició femenina, que ronda els 4.000 espectadors habituals, molt per sobre dels registres de temporades anteriors (3.000).
Al Roig Arena, el bàsquet es juga des de les primeres files fins als anells superiors. El pavelló ha incorporat noves maneres de viure el partit sense perdre el pols esportiu, conegut com a Hospitality. Les llotges vip conjuguen l’essència de la cistella amb l’experiència prèmium del càtering. I als anomenats búnquers, els aficionats poden veure l’entrada i sortida dels jugadors del túnel dels vestidors des d’una sala privada vidrada amb butaques, i després seguir el partit des de localitats a peu de pista.
Encara més exclusiva és la Team Experience una proposta limitada a cinc seients sobre el mateix parquet, al costat de les banquetes. Des d’allà se senten les indicacions de l’entrenador, es perceben els gestos dels jugadors i s’entén el bàsquet des de dins, sense intermediaris.
El recinte també ofereix espais lounge integrats a la dinàmica del partit, on l’aficionat pot alternar el seguiment del partit a la seva butaca habitual d’abonat amb zones de descans, al més pur estil pub on picar o prendre una copa. El Johnnie Walker Experience és el més ampli, amb vista al camp des d’una barra amb una cervesa freda.
Gastronomia
El Roig Arena ofereix a l’aficionat una àmplia oferta gastronòmica abans, durant i després dels 40 minuts de joc, composta pel restaurant Poble Nou, l’Ultramarins Roig, i la zona d’El Mercat. En el Poble Nou es pot degustar un arròs a llenya i comprar una butaca per gaudir d’un València Bàsquet-Reial Madrid, mentre que a l’Ultramarins Roig l’espectador trobarà des del tradicional entrepà de blanc i negre amb faves o de calamars fins a una coca típica de la Marina Alta o un pastís de xocolata amb xurros. Finalment, El Mercat aglutina propostes de marques valencianes a base d’hamburgueses, truites, salsitxes o entrepans. També hi ha barres amb begudes i aperitius repartides pels diferents espais del pavelló.
I per viure cada minut al màxim, el Roig Arena submergeix l’aficionat en una atmosfera de decibels i molta llum, concretament més de 1.700 metres quadrats de pantalles led, on, a més de la U Televisiva i el ribbon perimetral (210 m²), destaca el seu videowall interior, que amb 76 metres de llarg i una superfície total de 500 m² el converteixen en el més gran d’Europa.També ressalta el seu marcador de 12 x 6 metres. Un gran espai audiovisual que permet generar contingut esportiu, d’animació i de marca en cada partit. També aquesta tecnologia s’utilitza en els concerts i grans esdeveniments. A la façana exterior, destaca ‘El Ojo’ del Roig Arena, una estructura de 48 metres d’ample per 10 d’alt -gairebé 300 m- construïda amb tecnologia led especialment preparada per resistir entorns adversos, com ara zones salines o costaneres.
Dispositiu de seguretat
D’altra banda, darrere de cada partit hi ha una maquinària invisible que garanteix que tot funcioni. En partits normals (no declarats d’alt risc, per exemple), el dispositiu de seguretat mobilitza al voltant de mig centenar de vigilants, avalats per una trentena d’auxiliars d’informació, a més del reforç policial que despleguen Ajuntament i Govern. Cinc portes regulen l’accés en els partits de l’equip masculí, permetent una entrada fluida abans del salt inicial. Mentrestant, un equip tècnic de deu professionals coordina el control tecnològic en pista i la producció audiovisual, peces clau per mantenir el ritme de l’espectacle i reforçar la connexió entre el joc i la grada.
El que no es veu
Però el gran recinte amaga també espais només per a esportistes. El Roig Arena està dissenyat per tenir activitat els 365 dies de l’any. Per això a l’interior, a més de la pista principal, el València Bàsquet en disposa d’altra amb les mesures reglamentàries (fins i tot el parquet és de la pista on es va celebrar l’última Final Four al ser el mateix proveïdor que ha instal·lat la pista principal) on els equips masculins i femenins poden entrenar quan el muntatge d’un concert o gran esdeveniment impedeix l’ús del camp principal. A més, el complex disposa d’un gran gimnàs amb màquines amb l’última tecnologia, zones de bany, d’hidroteràpia, sales de premsa i un espai (sembla un cine) per a les sessions de vídeo.
