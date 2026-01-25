Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El vendaval del Peralada tomba el líder (3-0)

Llorenç, Dani Gómez i Biel Carreras firmen el triomf dels d'Àlex Marsal amb tres gols en només set minuts

Callís lluita una pilota penjada en la primera meitat. / CF Perlada

Lluc Perich Pérez

Peralada/ Girona

El Peralada, que la jornada passada ja havia fet caure el líder, el Badalona, amb un empat de mèrit, va guanyar per golejada el Cornellà, que tot i la derrota manté la primera posició. Els d'Àlex Marsal van sumar tres punts de gran impacte amb tot un vendaval de set minuts on, després d'una primera meitat d'insistència, van trobar recompensa a tota l'empenta. Llorenç va obrir la llauna al 53' i, dos minuts, després, Dani Gómez feia més gran la ferida. Mentre els barcelonins encara es recuperaven de la segona estocada, Biel Carreras va deixar-los del tot estabornit amb la tercera gardela. Els tres punts permeten mirar, de nou, cap a la promoció, on els xampanyers tornen a apropar-se.

