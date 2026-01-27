Alan Baró (Peralada) és operat i diu adéu a la temporada
El central de Darnius, de quaranta anys, estarà sis mesos de baixa arran d’una lesió al menisc que es va fer a finals de novembre contra l’Europa B
No tot són bones notícies al Peralada. N’hi ha moltes sí, com l’empat a Badalona (1-1) i el triomf contra el Cornellà (3-0) que han impulsat l’equip cap a la part noble de la classificació; tanmateix, també hi ha disgustos. El Peralada s’ha quedat sense un dels capitans i dels pals de paller de l’equip pel que queda de temporada. Alan Baró ha estat operat del menisc i ja no tornarà a jugar aquest curs. Amb quaranta anys, l’exjugador del Figueres, Osasuna, Ponferradina i Olot, entre altres, el central de Darnius haurà d’estar sis mesos de baixa per recuperar-se del tot de la intervenció.
Incombustible i en plena forma un any més, Alan Baró va fer un mal gest letal amb el genoll durant el partit contra l’Europa B a finals de novembre, que li va afectar el menisc i el va obligar a passar per la sala d’operacions. Un cop intervingut, l’alt-empordanès, que va arribar el 2021, es carrega de paciència se centra únicament en la recuperació per tal que el genoll quedi com estava. Una pedra ben grossa al camí que Alan intentarà esquivar com sigui per superar-la.
