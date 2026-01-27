El Girona de Moncho guanya el 45% de partits
El gallec té el millor percentatge de victòries (18 triomfs en 40 encontres) de tots els entrenadors que han dirigit el club a l’ACB
Moncho Fernández no és un tècnic qualsevol. Explicava diumenge passat Roberto Íñiguez, l’altre geni del primer equip femení, que s’havia creuat l’entrenador gallec a Fontajau l’endemà de l’enorme victòria a Saragossa (90-94), «i dormint molt poc», per ajudar a tirar un dels seus jugadors i així donar el dia lliure a la resta de membres de l’staff. Pocs ho farien. Amb ell, el Bàsquet Girona va signar la passada jornada la millor primera volta del club a l’ACB amb un total de vuit victòries que situen els gironins en una còmoda onzena posició a la classificació -amb cinc triomfs de marge respecte el descens i a només dos de poder participar a la Copa del Rei-. Uns resultats que, arribant al seu partit número 40 a la banqueta davant el Casademont Saragossa, ja l’han convertit en el tècnic amb el millor percentatge de victòries (45% amb 18 triomfs) de tots els entrenadors que han dirigit el Bàsquet Girona.
Dels 40 partits que ha dirigit Moncho, 18 han acabat en victòria -vuit han estat en la primera volta d’aquesta temporada- i 22 en derrota -nou han estat en la primera volta d’aquest curs-, la qual cosa fa que el balanç de resultats sigui d’allò més igualat. Fins a un 45% de triomfs comptabilitza el tècnic gallec per millorar els resultats que hi havia fins ara a la banqueta.
Dues destitucions
La manca de regularitat havia estat un problema que acompanyava el Bàsquet Girona des que va fer el salt a l’ACB fins que va arribar Moncho. Excepte Aíto García Reneses, que va tancar la seva etapa al club després de complir amb l’objectiu de la permanència pels pèls, tant Salva Camps com Fotis Katsikaris van acabar destituïts. El tècnic madrileny va obtenir un 32% de victòries, amb un total d’11 triomfs i 23 derrotes que van servir per salvar l’equip a falta d’una jornada per acabar la lliga amb només un triomf de marge sobre el descens. El badaloní va sumar un 36% de victòries (7 triomfs i 12 derrotes) i el grec, un 33% de victòries (9 triomfs i 18 derrotes). Els bons resultats de Moncho l’han mantingut en el càrrec per construir un projecte a llarga durada.
