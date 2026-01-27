Íñiguez: "Hem de sortir amb foc als ulls"
El tècnic de l'Spar Girona vol fer història demà (20h) portant l'equip a la Final Six de l'Eurolliga en cas de guanyar el Carolo i que l'Schio perdi a Praga
Alerta que el rival "jugarà sense pressió i pot ser una arma de doble tall" i recorda que "hem de guanyar sí o sí independentment dels altres resultats"
L'Spar Girona afronta demà al vespre un partit per a la història. Guanyant el Carolo, últim classificat del grup, i amb una derrota de l'Schio a Praga, l'equip gironí podrà celebrar un èxit impensable a principi de temporada: la classificació per a la Final Six de l'Eurolliga. "Continuo pensant que ens hi classificarem", ha assegurat el tècnic Roberto Íñiguez. D'entrada ha dit que el Carolo "ha canviat algunes coses respecte al partit de França, són un equip més físic, tenen més rotació. Veurem com venen elles i quina mentalitat porten. Contra Bourges van jugar molt bé. Vindran a competir sense pressió i això és una arma de doble fil". A més ha indicat que "hem de sortir amb foc als ulls, sabent que aquest partit l'hem de guanyar. I si l'altre resultat que necessitem no es produeix (la derrota de l'Schio a Praga), el que no podem fer és perdre el nostre partit". Coulibaly ha fet gairebé tot l'entrenament i està per jugar demà, tal com ja va demostrar diumenge contra Gran Canària.
El focus posat a Fontajau
Preguntat per si espera que el Praga tombi l'Schio, el preparador ha indicat que espero que es compleixi, però el que és clar que nosaltres hem de guanyar tant sí com no per continuar amb les opcions obertes. Nosaltres hem de guanyar. Si el Praga compleix, molt millor. No podem permetre que la responsabilitat ens tenalli. Podem tenir moments de partits difícils, però ho hem de tirar endavant, jugar amb convenciment". En aquest sentit, ha afegit que "el focus està en el nostre partit. Hem de fer el nostre treball i després ja veurem l'altre resultat i si el podem aprofitar. Serà un partit dificil perquè el Carolo no té pressió".
Preguntat pel valor que tindria la classificació per a la Final Six de Saragossa Roberto Íñiguez ha deixat clar que "seria un èxit històric. Per a mi seria un orgull. Això quedaria per sempre als llibres. Seria molt maco, i si fos espectador no em perdria el partit. Hi pot haver una possible festa amb l'equip, que es visqui una sineriga molt bonica. Jo vindria a gaudir-ho. Vull que la gent s'enganxi al bàsquet femení i el gaudeixi i s'ho passi bé". En aquest sentit, ha recordat el que ja havia dit la setmana passada: "com a entrenador i com a persona sento que tancaria un petit cercle. Havia entrenat l'Uni abans, vam guanyar una lliga, després hi va haver cert mal rotllo, però amb feina i esforç he recuperat la connexio amb el públic. Sempre dono el màxim i la gent ho veu i ho agraeix, com li passa a Moncho amb l'equip ACB o a Míchel amb el futbol".
Íñiguez ha aplaudit la iniciativa del Bàsquet Girona, que convida els abonats de l'equip ACB a veure el partit (se'ls ha enviat un codi amb el qual poden descarregar-se la localitat de manera gratuïta). "Es pot viure una nit màgica europea a Fontajau, que són molt xules, s'hi crea una atmòsfera molt especial. La gent empeny i es pot gaudir. Aplaudeixo la iniciativa del club perquè això ajudarà a fer que vingui més gent i aquesta calor humana que transmet la grada arriba a les jugadores i ho agraeixen molt".
Per la seva banda Ainhoa López ha dit que "tenim una oportunitat molt maca gràcies a tot el treball previ. Ens ho mereixem, davant de la nostra gent, i per això hem d'animar a tothom a venir. No és una final, però sí un partit bastant decisiu". Sobre què representaria la classificació ha explicat que "seria una fita important per al club i per a la ciutat. Li hem de donar el valor i la importància que té. Si estem aquí és perquè hem fet les coses bé". Ainhoa ha recordat que "depenem de nosaltres mateixes, i el primer de tot és tirar endavant el nostre partit".
