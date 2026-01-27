Laura Coronado (Llevant) i Mireia Masegur (Eibar) ja tenen el seu cromo
La silenca i la garrotxina reben la seva imatge de la flamant col·lecció de la Lliga F Moeve de Panini
La setmana passada, Panini va llançar a la quarta edició de l’àlbum de cromos de la Lliga Femenina Moeve, que enguany arriba plena de novetats i s’ha convertit en un clàssic ja per als amants del futbol femení i del col·leccionisme. Aquesta temporada hi ha set jugadores nascudes a les comarques gironines que competeixen a la màxima categoria. Dues, Laura Coronado (Llevant) i Mireia Masegú (Eibar) van tenir l’honor de descobrir el seu cromo en persona i degustar i analitzar la col·lecció al costat de Lluís Torrent, el director general de Panini Espanya, a la seu de l’empresa a Torroella de Mongrí.
Coronado, portera nascuda a Sils fa 22 anys, es va formar al planter del Barça i va arribar l’estiu passat al Llevant procedent del Levante Badalona. Per la seva banda, Masegur, de 22 anys i de les Preses -on es va formar- viu la seva segona temporada a la màxima categoria amb l’Eibar, on hi va arribar fa dos cursos procedent del Cacereño.
Juntament amb els cromos regulars, la col·lecció inclou grans novetats aquesta temporada com les sèries trencadores i apassionants com Energy Moeve, amb les 27 grans protagonistes del campionat; Feeling, amb les parelles més icòniques i amb millor connexió sobre la gespa; i Flow, on els amants del col·leccionisme podran gaudir amb els fitxatges més cridaners de la Lliga F Moeve 2025-26.
