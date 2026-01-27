L'esport gironí es bolca amb l'Spar Girona
Arnau Martínez, Eloi Amagat, Marc Gasol, Moncho Fernández o Quino Colom demanen que s'ompli Fontajau per a la final de dimecres contra el Carolo
Tot està preparat per al partidàs d'aquest dimecres entre l'Spar Girona i el Carolo: les gironines necessiten guanyar i que Schio perdi per estar matemàticament classificades per a la Final Six. A la ciutat no es parla de res més i s'espera una gran entrada a Fontajau. En una mostra més de suport, el Bàsquet Girona ha publicat un vídeo en què diferents personalitats gironines o pertanyents a clubs gironins, com Arnau Martínez, Eloi Amagat, Marc Gasol, Moncho Fernández o Quino Colom, a banda dels protagonistes de l'Uni, demanen que tothom s'apropi al pavelló per a viure una nit màgica.
