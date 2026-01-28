Espanya presenta l’equip olímpic d'esquí de muntanya amb Oriol Cardona
El banyolí comenta que «el desconeixement serà la millor clau per competir sense pressió»
Begoña González
A tan sols una setmana de l’inici dels Jocs Olímpics d’hivern Milà-Cortina 2026, aquest dimecres, la Federació Espanyola de Muntanya i Escalada (Fedme) i el Comitè Olímpic Espanyol (COE) han presentat a Barcelona al combinat que representarà Espanya a la cita italiana.
Per a Milà-Cortina, la delegació espanyola comptarà amb un total de 20 esportistes, set d’ells de la Federació d’Esports d’Hivern, quatre de la d’Esquí de Muntanya i la resta de la de Patinatge. Entre tots ells, Espanya compta amb diverses opcions de medalla i moltes esperances posades sobretot en la recentment incorporada disciplina d’Esquí de Muntanya.
«Opcions de medalla en tenim tots, tenim un equip molt potent amb opcions de podi. No penso massa en això, i al no haver anat mai a caps jocs no sé el que sentiré ni la repercussió que tindrà. Però crec que el desconeixement serà la millor clau per competir sense pressió», ha dit el màxim exponent de l’equip de competició que enguany debutarà als jocs, el banyolí Oriol Cardona.
La granadina Ana Alonso, parella de Cardona en relleus mixtos, no ha pogut ser presencialment a l’esdeveniment però ha puntualitzat per vídeo la seva felicitat per poder arribar en plena forma a la cita olímpica després del greu atropellament que va patir al setembre mentre entrenava. «Tenir el genoll estable i fort era el principal objectiu i l’hem aconseguit. Esperem que aquest cap de setmana es doni bé i ens doni seguretat de cara als jocs», ha dit l’esportista.
Aquest cap de setmana, tots ells es donaran cita a la ISMF Copa del Món de Boí Taüll en la qual es mesuraran per última vegada abans dels jocs els millors esportistes de les modalitats de sprint i relleus mixtos. Maria Costa i Ot Ferrer, l’altra parella d’esportistes que estaran presents a la cita olímpica, aspiren completar un equip espanyol amb grans possibilitats que buscarà un últim triomf aquest cap de setmana abans d’anar cap al país transalpí.
