Hughes i Susinskas, del Bàsquet Girona a professors d'anglès per un dia
L'escorta americà diu que ha necessitat temps per adaptar-se a l'ACB i que després dels seus 24 punts a Saragossa espera seguir creixent
Dos jugadors del Bàsquet Girona, Mark Hughes i Mindaugas Susinskas, han canviat aquesta tarda, per una estona, la seva activitat esportiva per fer de professors d'anglès, per un dia. Tots dos jugadors han visitat alumnes de l’Escola Santa Eugènia al pavelló del barri en el marc del Mindset Program, una iniciativa educativa impulsada des de fa anys pel club amb el suport de CaixaBank, que dona suport a les activitats socials de l’entitat gironina. Durant l'activitat, desenes de nens i nenes del centre han participat en una jornada que ha combinat la pràctica esportiva amb espais de diàleg en anglès, al voltant de valors com l’esforç, la cooperació, els hàbits saludables i la importància de l’esport com a eina educativa. Ha sigut així com, a través de les preguntes dels estudiants, hem sabut que Hughes i Susinskas se'n va a dormir a quarts de dotze de la nit i solen llevar-se al voltant de les nou del matí, que la seva alimentació inclou pasta, pollastre, peix, fruits secs i molts fruita, o que Hughes és seguidor del futbol americà i de la NBA.
Hughes, precisament, ha sigut un dels noms de la setmana després que amb els seus 24 punts (cinc triples) dissabte passat a Saragossa liderés la vuitena victòria del Girona en el tancament de la primera volta. Sobre això ha explicat que "va ser un bon partit per a mi, un gran pas endavant en la temporada. Tinc capacitat per fer això en cada partit, tot i que cada partit és diferent. Però el més important va ser guanyar el partit. Estic creixent i a veure si puc seguir en aquesta línia". L'escorta americà també ha apuntat que "l'ACB és una gran lliga i necessito temps per a adaptar-me. És molt diferent a LEB Or, els jugadors són millors i el nivell de físic també. Necessito temps i ja està". Hughes ha parlat dels objectius en la segona volta: "tenim moltes ganes de guanyar cada partit però el més important és aplicar el nostre ritme i fer-ho millor que en la primera part del campionat".
El jugador del Bàsquet Girona ha parlat també sobre el partit contra el Burgos d'aquest dissabte (21h): "Esperem un partit molt ràpid, amb un nivell molt alt. Ells corren molt, com nosaltres i a veure si podem posar el nostre ritme i veure com va el partit. El vestidor està molt bé, som tots bons companys, i tenim bones sensacions". Hi ha, no ho va amagar, certes ganes de revenja després que a la primera volta, a Burgos, en el partit que obria la temporada, el Bàsquet Girona naufragués de valent (97-79). Mark Hughes ha admès que "tenim moltes ganes d'imposar el nostre ritme perquè allà vam fer un partit molt dolent".
Reforçar el vincle amb Girona
Després de l'activitat en anglès amb els nens, els dos jugadors han pogut saludar-los i dirigir un petit entrenament. Aquesta acció s’emmarca dins d'una nova edició del Mindset Program, un projecte que any rere any, ha permès al Bàsquet Girona apropar l’esport professional a diferents escoles de la demarcació de Girona. En concret, aquesta temporada 205/26, sis centres educatius han pogut gaudir de la visita de diversos jugadors del club i durant les jornades hi han participat un total de 280 alumnes d’aquests centres.
El Mindset Program forma part de l’acord de patrocini entre el Bàsquet Girona i CaixaBank, partner oficial del club per vuitena temporada consecutiva. Gemma Batlle, directora de Banca d’Institucions a Girona de CaixaBank, ha destacat que “aquesta iniciativa reflecteix valors compartits amb el club, com l’esforç, el treball en equip i la superació. Apropar l’esport als infants en un entorn educatiu és una manera directa de contribuir al progrés social dels joves gironins”. Stefi Batlle, CEO del Bàsquet Girona, ha posat en valor el recorregut i l’impacte del projecte: "després de vuit temporades, el Mindset Program s’ha consolidat com una iniciativa de referència dins el projecte social del club. Any rere any arribem a més centres educatius i a més alumnes, reforçant el nostre vincle amb Girona. Aquesta continuïtat no seria possible sense aliances sòlides com la que mantenim amb CaixaBank”, ha afirmat.
La satisfacció de l'escola
Des de l'Escola Santa Eugènia també es valora molt positivament que el Bàsquet Girona ofereixi aquesta Màster Class per practicar i donar a conèixer l'esport, alhora comunicant-se amb llengua anglesa. "Són molts els punts a favor de practicar esport per una educació integral. També ajuda en l'aprenentatge de valors com: cooperació, perseverança, esforç, disciplina...", apuntava Rosa Campanón, coordinadora de Primària del centre. Els alumnes, mentretant, també estaven entusiasmats. Liam Ponce i Imran Mouman han explicat que els agradaria aprendre els passos que cal seguir per poder-se dedicaral bàsquet professionalment; com també saber quantes hores ha d'entrenar un jugador per ser esportista d'èlit.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»
- El Jovent Gironí protesta deixant el seu lloc buit
- Del cotxe al datàfon: detingut a Porqueres per robar en un vehicle i pagar amb la targeta de la víctima