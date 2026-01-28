L’Olot i el seu triomf ple de primeres vegades
Els garrotxins van deixar de ser l’únic equip català invicte a casa que no guanyava a fora
«Estic molt content perquè la feina ha tingut els seus fruits», deia un somrient Roger Vidal, l’entrenador de l’Olot, minuts després que els de la Garrotxaguanyessin per primera vegada aquest curs lluny del Municipal. La victòria de l’Olot a Alcoi no només estripa els mals resultats en desplaçaments anteriors, ja que també es carrega el fet de ser l’únic equip català, de la Primera Divisió a la Quarta Catalana, que estava invicte a casa, però que encara no havia triomfat a domicili, tal com va revelar Cristian García al seu compte d’X.
El 0-2 a El Collao va ser un triomf de primeres vegades: l’Olot no havia guanyat mai a Alcoi, Pau Salvans va marcar en el seu redebut i Nuha Marong i Carlos Martínez van gaudir dels primers minuts del curs. «Tots els nous fitxatges ens estem deixant la pell i això farà que busquem coses boniques», explicava Marong, que va repartir una assistència. Amb aquest resultat, els olotins són desens a la taula, amb vint-i-sis punts, a un del Girona B, novè amb vint-i-set. Estan a sis punts del play-off i del descens.
L’Olot ha necessitat arribar al desè viatge del curs per encarar el camí a casa amb alegria. Perquè l’expedició no va aterrar a lloc fins a les quatre de la matinada. A l’autobús de tornada, per cert, van celebrar l’aniversari de Roger Vidal, que feia anys.
El seu equip va iniciar el campionat empatant amb el Barbastre (1-1), també va igualar contra el Poblenc (0-0), va perdre en el derbi català contra el Barça Atlètic (2-0), també al camp del Torrent (1-0) i contra l’Espanyol B (1-0), per tornar a rascar un empat a Sant Andreu (1-1), patinar contra l’Andratx (2-0), i lamentar-se amb el València Mestalla (3-2) i l’Eivissa Illes Pitiüses (2-1). A la desena, a Alcoi, els gols de l’etern Marc Mas i l’esmentat Pau Salvans van fer diana.
Aquesta és la segona victòria consecutiva de l’Olot, que en l’altra jornada havia aconseguit derrotar el Poblenc (1-0). És a dir, en els dos últims partits, també ha deixat la porteria a zero. Curiosament, la dinàmica coincideix amb la presència del nou patrocinador, Xartic, l’operador de telecomunicacions de la Garrotxa, al pantaló, que s'ha estrenat tombant al líder i a un conjunt que allargava una condició d’invicte de deu jornades.
Diumenge, els de Roger Vidal reben el Sant Andreu al Municipal (18 hores) disposats a mantenir el bon moment al costat de la seva afició: de la desena de partits disputats fins ara, acumulen cinc victòries i cinc empats. Que duri.
