L'Spar Girona és a 20 minuts de la Final Six (50-27 al descans)

Si acaben guanyant el partit, sumat a la derrota de l'Schio a Praga, les gironines seran a la final de Saragossa

Marta Canella en una acció del partit

Marta Canella en una acció del partit / Euroleague

Jordi Roura

Jordi Roura

Girona

L'Spar Girona és a només 20 minuts de classificar-se per a la Final Six de l'Eurolliga que es disputarà a Saragossa del 16 al 19 d'abril. L'equip de Roberto Íñiguez està passant per sobre del Carolo a Fontajau (50-27 al descans). Si confirma la victòria haurà complert l'objectiu perquè l'altre condicionat, la derrota de l'Schio a Praga, ja s'ha produït: les italianes han perdut 78-66 i si l'Uni guanya, ja no el podran atrapar a la classificació.

