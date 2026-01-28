AQUEST DIMECRES
Les opcions de l’última jornada de la Champions: 30 dels 36 equips es juguen la classificació
Els líders, l’Arsenal i el Bayern, i els eliminats, l’Eintracht, l’Slavia, el Vila-real i el Kairat són els únics que disputen el seu últim partit (21.00 hores) sense res en joc
Sergio R. Viñas
Dels 18 partits que tanquen de manera simultània, aquest dimecres a les 21.00 hores, la fase lliga de la Champions 2025/26, només un serà a títol d’inventari. Es tracta de l’Arsenal-Kairat, el duel entre el primer i l’últim classificat. En els altres 17, almenys un dels contendents es juguen alguna cosa, bé sigui la classificació entre els 24 primers, bé esquivar el ‘play-off’ de setzens per acabar en el ‘top 8’. S’ha de recordar que els equips classificats entre la 9a i la 24a posició han de disputar una eliminatòria prèvia als vuitens de final.
Només sis dels 36 equips que disputen la competició arriben a la vuitena i última parada sense res en joc: els líders, l’Arsenal (21 punts) i el Bayern (18), i els quatre que ja no tenen opcions matemàtiques de classificació, l’Eintracht (4), l’Slavia (3), el Vila-real (1) i el Kairat (1). Aquest any, això sí, cap dels grans contendents al títol corren el risc de quedar eliminats, una possibilitat que l’any passat va angoixar el Manchester City i, curiosament, el PSG, que va ser finalment el guanyador del títol. L’equip amenaçat d’eliminació amb més jerarquia és el Nàpols, vigent campió de la Sèrie A.
Última jornada de la Champions
- FC Barcelona - Copenhaguen
- Benfica - Reial Madrid
- Atlètic - Bodo/Glimt
- Athletic - Sporting CP
- Leverkusen - Vila-real
- Ajax - Olympiacos
- Arsenal - Kairat Almaty
- Mònaco - Juventus
- Dortmund - Inter
- Bruges - Marsella
- Eintracht Frankfurt - Tottenham
- Liverpool - Qarabag
- Manchester City - Galatasaray
- Pafos - Slavia Praga
- PSG - Newcastle
- PSV - Bayern
- Union Saint-Gilloise - Atalanta
- Nàpols - Chelsea
La lluita per la classificació
El Reial Madrid, el Liverpool (15), el Tottenham (14), el PSG, el Newcastle, el Chelsea, el Barça, l’Sporting CP, el Manchester City, l’Atlètic, l’Atalanta (13), l’Inter i la Juventus (12) tenen garantida la seva continuïtat a la Champions, a expenses de saber si ho faran entre els vuit primers o hauran de jugar el ‘play-off’. El BorussiaDortmund (11), el Galatasaray i el Qarabag (10) també tenen la classificació virtualment segellada, però encara l’han de refrendar, amb el risc latent que una improbable carambola els deixi fora. El vuitè, ara mateix, és el Chelsea, amb 13 punts i una diferència de gols de +6.
Per sota de tots aquests, apareix un grup de 14 equips que han de pugnar per les altres sis places en disputa. Aquest serà l’objectiu del Marsella, el Leverkusen, el Mònaco (9), el PSV, l’Athletic, l’Olympiacos, el Nàpols, el Copenhaguen (8), el Bruges (7), el Bodo/Glimt, el Benfica, el Pafos, la Union SG i l’Ajax (6). El tall, ara mateix, el marca l’Olympiacos, 24è classificat amb vuit punts i una diferència de gols de -5.
Les opcions dels equips espanyols
La diferència de gols general dels equips serà decisiva per ordenar als equips en la classificació final. Un criteri de desempat que permet que el Reial Madrid, després de les seves golejades al Kairat i al Mònaco, tingui pràcticament garantit el pas al ‘top 8’ si empata en la visita al Benfica de José Mourinho. La victòria, és clar, també li val. Una derrota el deixaria seriosament amenaçat d’haver de disputar el ‘play-off’.
Per al Barça i l’Atlètic, en canvi, la victòria a casa davant el Copenhaguen i el Bodo/Glimt, respectivament, és gairebé imprescindible per esquivar la ronda prèvia, tot i que els dos dependran en tot cas del que passi en la resta de partits. Per això els convindria buscar golejades si els és possible. El mateix li passa al Manchester City (juga a casa contra el Galatasaray) i al vigent campió, un PSG que rep a París el Newcastle en el gran partit d’aquesta jornada final, tots ells en el grup de vuit equips que tenen 13 punts.
L’altre equip espanyol amb coses en joc, perquè fa dues jornades que el Vila-real està eliminat, és l’Athletic. Els comptes són molt clars per als bilbains: si derroten l’Sporting de Portugal a San Mamés, estaran entre els 24 primers. Empatar o perdre, tot i que les matemàtiques no siguin taxatives sobre això, els portaria a l’eliminació. I, recordem, amb aquest format ja no hi ha repesques cap a l’Europa League.
Classificació de la Champions
- Arsenal - 21 (+18)
- Bayern Munic - 18 (+13)
- Reial Madrid - 15 (+11)
- Liverpool - 15 (+6)
- Tottenham - 14 (+8)
- PSG - 13 (+10)
- Newcastle - 13 (+10)
- Chelsea - 13 (+6)
- Barcelona - 13 (+5)
- Sporting CP - 13 (+5)
- Manchester City - 13 (+4)
- Atlètic - 13 (+3)
- Atalanta - 13 (+1)
- Inter – 12 (+6)
- Juventus - 12 (+4)
- Borussia Dortmund - 11 (+4)
- Galatasaray - 10 (0)
- Qarabag - 10 (-2)
- Olympique de Marsella - 9 (0)
- Bayer Leverkusen - 9 (-4)
- Mònaco - 9 (-6)
- PSV - 8 (+1)
- Athletic - 8 (-4)
- Olympiacos - 8 (-5)
- Nàpols - 8 (-5)
- Copenhaguen - 8 (-6)
- Bruges - 7 (-5)
- Bodo/Glimt - 6 (-2)
- Benfica - 6 (-4)
- Pafos - 6 (-6)
- Union SG - 6 (-10)
- Ajax - 6 (-12)
- Eintracht Frankfurt - 4 (-9)
- Slavia Praga - 3 (-11)
- Vila-real - 1 (-10)
- Kairat Almaty - 1 (-14)
