Champions League
Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic
Consulta com queden els aparellaments en la fase final de la Champions League i amb els rivals potencials de Barcelona, Reial Madrid i Atlètic tant a vuitens com en play-off
Alberto Teruel
Una vegada tancat el teló de la fase lliga amb la disputa d’una última jornada tan frenètica com emocionant, la Champions League dona pas a la fase final. Dels 36 participants que van iniciar la seva etapa en la present edició, vuit ja estan classificats directament per a vuitens, 16 es jugaran el pas en un play-off a doble partit, i 12 han quedat eliminats.
Entre els vuit equips que han certificat el seu pas a vuitens de forma directa, destaca la presència d’un representant del futbol espanyol. El FC Barcelona acaba la fase lliga com a cinquè classificat (16 punts i diferència de gols de +7) després de fer els deures contra el Copenhaguen.
Les vuit posicions restants es definiran en el play-off, eliminatori que enfrontarà els equips que han acabat entre la 9a i la 24a posició. En aquest grup hi ha tant el Reial Madrid com l’Atlètic de Madrid, que van caure derrotats en l’última jornada contra el Benfica i el Bodo/Glimt, respectivament.
Entre els 12 equips eliminats destaca la presència del Vila-real. Els groguets, que estan quallant una gran temporada en el campionat domèstic, han fet un ‘paperot’ a Europa, acomiadant-se de la Champions amb un únic punt i set derrotes.
Com queden els encreuaments a vuitens i en els play-off de la Champions League?
Play-offs
- Reial Madrid o Inter vs. Bodo/Glimt o Benfica (9è/10è - 23è/24è)
- PSG o Newcastle vs. Mònaco o Qarabag (11è/12è - 21è/22è)
- Juventus o Atlètic de Madrid vs. Bruges o Galatasaray (13è/14è - 19è/20è)
- Atalanta o Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund o Olympiacos (15è/16è - 17è/18è)
Vuitens de final
- Arsenalo Bayern de Múnic vs. guanyador Atalanta o Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund o Benfica (1r/2o vs. Guanyadors 15è/16è - 17è/18è)
- Liverpool o Tottenham vs. guanyador Juventus o Atlètic de Madrid vs Bruges o Galatasaray (3r/4è vs Guanyadors 13è/14è – 19è/20è)
- FC Barcelona o Chelsea vs. guanyador PSG o Newcastle vs. Mònaco o Qarabag (5è/6è vs. Guanyadors 11è/12è – 21è/22è)
- Sporting de Portugal o Manchester City vs. guanyador Reial Madrid o Inter vs. Bodo/Glimt o Olympique de Marsella (7è/8è vs. Guanyadors 9è/10è - 23è/24è)
Com ha quedat la classificació de la fase lliga de la Champions League?
Quin és el format dels play-off de la Champions League?
Una vegada finalitzada la fase lliga, la Champions dona pas a les rondes eliminatòries. Abans del tret de sortida dels vuitens de final, els equips que van acabar la fase lliga entre la 9a i la 24a s’enfrontaran entre ells en una eliminatòria a la recerca dels últims vuit bitllets en joc.
Els aparellaments estan condicionats per la posició en què cada equip acaba la fase lliga, i cada aspirant compta amb dos rivals potencials. Per exemple, el novè classificat sap per endavant que s’enfrontarà al 23è o al 24è.
Els participants quedaran dividits en dos bombos: els caps de sèrie (del 9è al 16è) i els no caps de sèrie (del 17è al 24è). La diferència entre uns i altres és que els caps de sèrie disputaran l’anada com a visitants i la tornada com a locals.
Els primers enfrontaments es coneixeran oficialment tot just uns dies després del final de la fase lliga. El 30 de gener, a les 12.00 hores (CET), se celebrarà el sorteig dels play-off.
