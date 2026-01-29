FUTBOL | la crònica
Lamine Yamal ho canvia tot
El Barça, agitat per tres bufades del seu ‘deu’, remunta el Copenhaguen en una gran segona part i es classifica
per als vuitens del torneig. Allà podrà trobar-se el PSG, vigent campió, el Newcastle, el Mònaco o el Qarabag.
Marc Bernal va aparèixer després del descans per ordenar per fi l’equip
Francisco Cabezas
La màgia de Lamine Yamal està per sobre de la climatologia, per desagradable que sigui, de les badades dels seus companys, o fins i tot del maleïdisme que de tant en tant apunta a Europa. Lamine, en tres bufades, va aixecar i va alliberar un Barça obligat a remuntar el Copenhaguen per arribar al top 8 de la Champions. Va acabar cinquè en la lligueta, es deslliura de la incòmoda repesca del febrer, i ja no tornarà fins als vuitens del 10-11 de març. Allà podrà trobar-se el vigent campió, el PSG de Luis Enrique, el Newcastle, el Mònaco o el Qarabag.
Si donem per bo que el vent porta amb ell els gèrmens de la bogeria, que era el que defensava García Márquez, doncs caldrà donar una mica de culpa al que va passar durant el primer temps en una incòmoda nit. Hi va haver un moment en què un no era capaç d’advertir si la pilota no arribava al seu lloc perquè la ventada se l’emportava on li donava la gana o, simplement, perquè els futbolistes de Flick, atordits, no eren capaços de coordinar nervis i cames.
Per descomptat, els blaugranes, als quals es demandava no únicament guanyar, sinó també golejar per complir i fer-se després un cigarret al llit continental del top 8, van topar de cara amb la seva rutina. Aquesta que revela la seva inconsistència defensiva en una competició en la qual tot error es paga. Almenys durant una estona. El Copenhaguen en va caçar un i li’n van anul·lar un altre en el crepuscle.
Aquesta vegada qui va sortir retratat en el gol del rival va ser Jules Kounde, a qui no va portar sort aquesta diadema blanca que, a més de subjectar-li les rastes davant el vent, li donava un aire vintage al’estil Björn Borg, tot i que amb els calçons més folgats que l’extennista suec. Kounde, dèiem, no va estar fi. No va donar prou potència a una passada que no va arribar fins a Eric Garcia. Van recuperar els danesos, que en van tenir prou amb una simple combinació per esquinçar el Barça pel centre de la defensa. Just pel buit que defensaven Cubarsí i Gerard Martín es va colar Dadason, un adolescent islandès de 17 anys que es va concedir el gust de viure un dels moments de la seva vida.
A Hansi Flick se’l van emportar els dimonis. Perquè el seu equip només va espavilar a mitges en el primer acte. Lamine Yamal es desesperava. Era l’únic que demanava la pilota, però estava massa desassistit per un centre del camp que patia tant l’absència del sancionat De Jong, eficient quan toca ordenar el caos, com, sobretot, la de Pedri, imprescindible per portar el cuir als racons on toca. Lamine es queixava a Kounde, a l’àrbitre –que el va amonestar–, a la vida.
No ajudava el Barça que no pogués empatar immediatament després del gol del Copenhaguen –Lewandowski va fallar de mala manera un u contra u davant el porter Kotarski–, o que el travesser s’interposés en una formidable martellada d’Eric Garcia, que va rematar a peu parat des de la frontal de l’àrea.
Va ser Eric, marejat per culpa d’un cop de pilota, qui es va quedar fora després del descans. Flick va recórrer a Marc Bernal. Tot va canviar. Potser aquest moviment permetria alliberar els interiors, especialment Olmo, que va retrocedir uns metres per oferir una passada llarguíssima que va esquinçar per fi la teranyina danesa. La pilota va arribar fins a Lamine Yamal, que va saber desenganxar-se’n just en el moment adequat, perquè Lewandowski, ara sí, aprofités el regal.
A partir d’allà, l’equip blaugrana es va agradar. Lamine Yamal es va aprofitar d’un rebot parabòlic en el 2-1 i també va habilitar Lewandowski, que va patir un penal coronat per Raphinha. Rashford, sí, de falta, va concloure la feina d’un Barça en el qual Lamine és capaç de canviar qualsevol escenari. També a Europa.
Barcelona 4 - 1 Copenhaguen
BARCELONA: Joan Garcia (6); Kounde (4), Cubarsí (6), G. Martín (6), Balde (6); Eric (6), Fermín (5), Olmo (7); Lamine Yamal (8), Lewandowski (6) i Raphinha (6). Tècnic: Hansi Flick (6). Canvis: Bernal (7) per Eric (m. 46); Araujo (6) per G. Martín (m. 72); Rashford (7) per Olmo (m. 72); Casadó (6) per Fermín (m. 78); Ferran (6) per Lewandowski (m. 81).
COPENHAGUEN: Kotarski (7); Meling (6), Hatzidiakos (6), Pereira (5), M. López (5); J. Larsson (6), Suzuki (5), Clem (6), Achouri (6); Elyounoussi (6) i Dadason (7). Tècnic: Jacob Neestrup (6). Canvis: Claesson (5) per Dadason (m. 55); Emil Madsen (5) per Clem (m. 55); Moukoko (5) per J. Larsson (m. 65); Robert (5) per Achouri (m. 65); Hojer (6) per Elyounoussi (m. 78).
GOLS: 0-1 (m. 4), Dadason; 1-1 (m. 48), Lewandowski; 2-1 (m. 60), Lamine Yamal; 3-1 (m. 69), de penal; 4-1 (m. 85), Rashford.
ÀRBITRE: Benoit Bastien (5), francès.
T. GROGUES: M. López, Lamine Yamal, Suzuki, Meling, Pereira.
ESTADI: Spotify Camp Nou. 44.609 espectadors.
