Roberto Íñiguez, ruixat per les jugadores en plena roda de premsa
L'equip va aturar l'atenció als periodistes per celebrar l'èxit de l'Eurolliga amb el seu entrenador
La sala de premsa de Fontajau va viure dimecres a la nit, després del partit contra el Carolo, part de l'eufòrica celebració de l'Spar Girona per festejar la històrica classificació per a la Final Six de l'Eurolliga. En plena atenció de Roberto Íñiguez als periodistes, les jugadores van irrompre a l'espai per sorpresa i van començar a ruixar el seu entrenador, tal i com s'observa al vídeo. Íñiguez va quedar xop, però es va prendre la situació amb bon humor. Quan les jugadores van sortir de la sala, va seguir amb la seva habitual roda de premsa.
Íñiguez va viure una nit molt emotiva, segons ell mateix va confessar. Abans d'aquest capítol ja havia sentit corejar el seu nom per l'afició diverses vegades, sobretot quan, al final del partit, i en plena festa al mig de la pista, va agafar el microfon i va dirigir unes paraules a l'afició que l'aclamava. Els va confessar que li havien tremolat les cames, que estimava Girona i que no oblidaria aquella nit. També va parlar Ainhoa en nom de les jugadores.
Sobre el partit, el tècnic va explicar que «estava pendent de l’altre partit, el de Praga, sense dir-ho a les jugadores. El nostre partit l’hem portat molt bé» i va afegir que «tinc una sensació plaent de feina feta, d’haver tancat el cercle. Tot el que vaig viure quan vaig venir amb Avenida era desagradable», en referència a la seva etapa a l'equip castellà i les seves picabaralles amb l'aleshores entrenador de l'Uni, Alfred Julbe. Ara Íñiguez té la sensació d'haver tancat "el cercle" tot i que no vol que això s'interpreti com una declaració d'intencions del futur. "Ja veurem què passa i què decideixo jo i també el club", ha assegurat.
Amb la sensació que s'havia tret un pes de sobre, l'entrenador de l'Spar Girona també va indicar que "vull gaudir de la Final Six. Potser això no ho tornarem a veure. És molt difícil el que hem fet». També va subratllar que «havíem de jugar la segona part com si no hi hagués demà, un cop el Praga havia guanyat. Hem fet una gran feina» i va reiterar que "hem d’afrontar el que ve ara amb tota l’ambició del món. Hem fet història i sortirem als llibres». Per últim, va deixar clar que "soc un tio difícil i complicat però m’agrada tenir la sensació que ajudo a ser millors els qui m'envolten».
