San Emeterio: "Valoro més tenir una identitat que no pas tant els resultats"
El director esportiu del Bàsquet Girona assenyala que les victòries són fruit de la bona feina i del gran grup humà que hi ha al vestidor
Revela que Maxi Fjellerup comença a reintegrar-se a la dinàmica d'entrenaments de l'equip
Onzè amb vuit victòries i nou derrotes arribats a l'equador de la competició, el Bàsquet Girona viu moments de calma i felicitat per encarar el segon tram de Lliga amb optimisme. Els resultats forcen a estar engrescats amb l'equip i, els més agosarats fins i tot pensen en fites superiors. Quatre victòries en les darreres sis jornades i tres triomfs consecutius a domicili han impulsat els de Moncho cap a la tranquil·litat. Aquest matí, el director esportiu Fernando San Emeterio ha volgut passar revista a l'actualitat i fer un xic de balanç de la situació. Ha parlat d'Europa sí, però tan sols per felicitar l'Spar per la classificació per la Final Six d'ahir. "És un èxit bestial i històric que demostra com de bé treballen Roberto (Íñiguez) i les jugadores. La nostra realitat és una mica diferent. És d'anar creixent, madurant i fent passos endavant", deia quan se li ha preguntat per si el Bàsquet Girona podria arribar a aspirar a jugar competició europea a mitjà termini.
San Emeterio no ha volgut assenyalar els bons resultats ni la situació a la taula com la clau de l'estabilitat que ha trobat l'equip, sinó que ho enfoca les claus de l'èxit en una altra direcció, la humana. "Al principi, després de Burgos, en el pitjor partit de la temporada, i de les derrotes amb Andorra i Múrcia, l'equip va continuar unit en tot moment i treballant en la mateixa direcció. Valoro molt el cor i el factor humà dels jugadors i l'staff. El dia a dia és excel·lent i el grau d'ambició diari és màxim per ser més bons jugadors, més bones persones i més bon col·lectiu", deia. Vet aquí doncs la fórmula de la recepta. "Tots volem guanyar, però no ho enfoquem tot en les victòries perquè considerem que són conseqüència de la bona feina diària. Aquest és el camí de l'èxit i el capità del vaixell, Moncho és el líder, ens guia".
L'exjugador afegia que del que més orgullós està és de la identitat de l'equip. "Tots saben a què juguem. Valoro potser més tenir aquesta identitat i saber que el Bàsquet Girona lluitarà sempre al cent per cent tant en atac com en defensa, els jugadors es taparan les debilitats els uns als altres i que som un equip de ritme altíssim i de llançar de tres, que no tant els resultats, que evidentment en tenen".
San Emeterio ha explicat que sembla que s'ha "trobat la tecla" amb Maxi Fjellerup, que comença a "reincorporar-se a la dinàmica de grup" després de superar els problemes de pubàliga i un esquinç al turmell que l'han martirtizat des de la pretemporada fins ara. Pel que fa a Sander Hollanders, no ha descartat que pugui continuar fins a final de curs. "És un jugador exemplar i ens ha ajudat molt. Quan tot va bé, em costa molt tocar cap membre de la família perquè fer-ho pot arribar a fer més mal que bé", ha dit. De Pepe Vildoza ha dit que "per res del món" s'han plantejat tallar-lo i s'ha sorprès quan se li ha preguntat. "És un jugador súper important per nosaltres i té un caràcter que ens fa ser millors. És un més i no hi ha cap dubte".
Pel que fa a la planificació de la plantilla del curs vinent, el castellà hi ha passat de puntetes tot i que ha deixat anar que la línia del club serà la d'intentar mantenir el bloc. "L'any passat va mirar de tenir una línia continuista i ho vam fer. Si les coses continuen bé aquesta serà la primera idea. Després hi haurà més factors que s'hauran de valorar.
