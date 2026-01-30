Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els fitxatges del Bisbal debuten contra el Llíria

L’equip dirigit per Èric Surís reprèn la competició amb cares noves a la plantilla després de la victòria a Benicarló fa 15 dies

Èric Surís, donant instruccions als seus homes en el duel a Benicarló.

Èric Surís, donant instruccions als seus homes en el duel a Benicarló. / Bisbal Bàsquet

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El Bisbal Bàsquet rep al Pavelló Vell el Llíria (18.10 hores) després d’una aturada a la Lliga en què ha aprofitat per sacsejar el vestidor. «La valoració dels nous, avui dia, és molt positiva. La seva integració va a bon ritme, però sí que és veritat que haurem de tenir un punt de paciència, com és just i coherent. L’equip porta quatre-cinc mesos de rodatge i ells, només quatre-cinc dies», apuntava el tècnic gironí Èric Surís respecte a Curtis Larousse, Xavier Ochu i Luka Dmitrovic.

La victòria a Benicarló va reforçar la moral d’un conjunt que presenta un balanç de cinc victòries i deu derrotes. «No ens podem obsessionar, perquè estem en un moment de reconstrucció. És evident que per dinàmiques i resultats vam agafar una bona velocitat de creuer que es va interrompre per qüestions internes. Però amb els que hi érem, aprofitant la inèrcia, vam assolir un triomf important a Benicarló i ara ens centrem amb el Llíria, amb un bloc consolidat, però més curtet, i les arribades, que ens aportaran aire nou, rotació i qualitat addicional», finalitza Surís.

