Fenerbahçe, Galatasaray i Landes acompanyaran l'Spar Girona a la Final Six
Les gironines es jugaran el primer lloc de grup dimecres a Turquia però hauran de remuntar 14 punts
Els abonaments fa temps que són a la venda a preus d’entre 50 i 175 euros
L’Spar Girona va gaudir dijous d’una merescuda jornada de descans per pair totes les emocions de dimecres, amb la classificació per a la Final Six de l’Eurolliga. Aquesta setmana s’han despatxat els quatre bitllets directes per anar a Saragossa. A banda de l’Uni, ja se sap que també hi aniran el Galatasaray, gràcies a la seva victòria d’ahir a la pista del Bourges (72-82), i el Fenerbahçe i el Landes, primer i segon classificats de l’altre grup sense opcions matemàtiques a la darrera jornada per canviar aquest ordre. En canvi l’Spar Girona encara no sap en quina posició acabarà. Dimecres que ve visitarà el líder a Turquia (18h) en la darrera jornada d’aquesta fase. Per prendre-li el lloc les gironines haurien de remuntar els 14 punts de desavantatge en l’average particular que té el Galatasaray gràcies al seu triomf a Fontajau (68-82).
Si l’Uni acaba segon, disputarà una eliminatòria al millor de tres partits contra el Fenerbahçe, el gran favorit per guanyar el títol, els dies 18 i 25 de març i, si fes falta el desempat, el 3 de març. El guanyador accedirà directament a les semifinals de Saragossa del dia 17 d’abril. El perdedor, anirà a la Final Six però haurà de començar el seu camí una ronda abans, el dimecres 15, contra un dels dos vencedors de l’eliminatòria entre tercers i quarts de la lligueta. Ara mateix Praga ho té fet i Schio i Bourges, que s’enfronten dimecres, decidiran l’altre equip del grup E. A l’F, el Saragossa ho té ben encarat (jugarà l’última jornada davant del DVTK, cuer sense opcions), mentre que el València haurà de guanyar a Venècia per assolir la repesca. Les eliminatòries per determinar els dos equips que també accediran a la Final Six, a la ronda de dimecres, seran els dies 8 i 25 de març i, si calgués, 3 de març, les mateixes dates que la ronda on l’Uni es jugarà passar directe a semifinals.
D’altra banda el club va anunciar ahir que no gestionarà la venda d'abonaments per a la Final Six. Les localitats per al públic estan ja disponibles des de fa setmanes, a preus que van entre els 50 i els 175 euros, en funció de la ubicació. Quan es volen adquirir aquestes entrades el web de la competició https://www.f6zaragoza.com/ es demana al comprador de quin equip és fan, s’entèn que per ubicar-lo amb la resta d’aficionats d’aquell club. Hi ha algunes zones del pavelló Príncipe Felipe que, tot i això, encara no estan disponibles. Abans de disputar la Final Six l’Uni té reptes importants per davant, com ara la Copa, a Tarragona, i la recta final de lliga.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- Un horari ben poc habitual per a un Girona-Barça
- Intenten fugir en veure els Mossos i els detenen a Salt amb un revòlver i un matxet
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa