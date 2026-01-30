TERCERA AMPLIACIÓ
Fermín acorda la seva renovació amb el Barça fins al 2031
El centrecampista firmarà el contracte més llarg de la plantilla, que només té Joan Garcia des de l’estiu passat
Joan Domènech
Fermín López té el privilegi des d’aquest divendres de tenir el contracte més llarg del Barça. Durarà fins al 2031. La mateixa vigència que el que va firmar l’estiu passat Joan Garcia, amb la particularitat que el compromís del centrecampista és una renovació del que ja tenia. La tercera renovació en dos anys i mig. El que implica que és un reconeixement i un premi a la seva tasca, ja que el contracte actual s’estenia fins al 2029.
La progressió futbolística de Fermín va d’acord amb la cotització del futbolista, que l’estiu passat va estar temptat pel Chelsea. L’oferta del club anglès no va acabar de convèncer el Barça malgrat que va ser la més abundant rebuda per un dels seus futbolistes i que hauria ajudat a alleujar els límits del fairplay. Davant la possibilitat que qualsevol equip pogués temptar de nou el jugador, de 22 anys (va néixer l’11 de maig del 2003), Deco i la junta actual han preferit blindar-lo. Serà un dels últims tràmits que atengui Joan Laporta abans de dimitir el 8 o 9 de febrer per presentar-se a la reelecció.
Fermín es va incorporar al primer equip del Barça l’estiu del 2023, després d’una cessió al Linares, llavors a la Segona B. El rendiment que va oferir durant la pretemporada va motivar que Xavi Hernández el convertís en membre de la plantilla a tots els efectes, i aquell mateix mes d’agost va veure millorat i ampliat el seu contracte, que acabava el 2024, fins al 2027. L’estrena de Fermín, la seva presentació davant l’afició blaugrana, va ser una fabulosa irrupció en el clàssic contra el Reial Madrid disputat a Dallas, on va clavar un xut amb l’esquerra a l’escaire i va donar una assistència a Ferran Torres.
