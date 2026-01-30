La imprescindible Alba Coma
La jugadora del GEiEG Pacisa va registrar la seva millor anotació de tota la temporada amb 20 punts el cap de setmana passat en el partit contra el Segle XXI
Jaume Massana
No és cap misteri que el GEiEG Pacisa està fent una gran temporada i que lluita amb els millors equips de la categoria, als quals se’ls pot anomenar, amb tota la tranquil·litat del món, rivals directes. Un dels factors claus de l’èxit del conjunt de Pau Fuster és el gran rendiment de jugadores com Alba Coma, Júlia Fernández o Marina Melero, que entre totes tres han aportat gairebé 500 punts a l’equip gironí. En el duel davant del Segle XXI de dissabte passat, Coma es va convertir en l’oxigen de l’equip quan pitjor ho passava. Tot i la derrota final (53-64), la dorsal 15 va ser la peça més destacada del GEiEG amb 20 punts, que és el seu millor registre de la temporada i el tercer millor de tot l’equip, només superat pels 23 de Júlia Fernández davant del GMASB (68-69) i dels 21 que va fer Marina Melero contra el Claret.
Coma és essencial a l’esquema de Fuster. És la jugadora de la plantilla amb més minuts disputats, amb més de 368 minuts i el tècnic reconeixia dissabte que Coma havia estat una de les referències de les gironines: «Quan hem trobat alguna situació en què Coma estava més alliberada hem pogut fer alguna cistella per intentar atansar-nos, però ja estàvem molt lluny al marcador». Fuster també va valorar el partit centrant-se en la falta d’encert i recordant que, tot i això, havien anul·lat prou bé a les barcelonines: «Elles només han fet 63 punts i són un equip amb potencial per fer-ne 80 o 90. No tenim el premi de la victòria per la manca d’encert i el poc percentatge de tir».
Per la seva banda, Coma no veu pas la derrota com un pas enrere en el que estan aconseguint, sinó una ajuda a seguir millorant per encarar el que ve: «Hem de treure una valoració positiva tot i la derrota perquè hem posat les coses molt difícils a un equip molt bo, tant tàcticament com físicament les jugadores tenen molt de talent i això ens motiva per continuar i encarar el que resta de campionat». De ben segur que Coma serà un dels pals de paller d’aquest equip i serà protagonista de molts dels èxits que encara li resten per venir al conjunt de Fuster, que aquest cap de setmana s’enfronta a l’Almeda.
