Moncho: "Ens equivocarem si ens prenem el partit contra el Burgos com una revenja"
El tècnic està satisfet de la primera volta però creu que encara hi ha reptes per davant, començant pel partit de demà a Fontajau (21h)
L'equip no tornarà a jugar a casa fins el 8 de març i encadenarà dues jornades a fora amb dues més d'aturada per la Copa i una finestra FIBA
El Bàsquet Girona obre demà a Fontajau (21h) la segona volta de la lliga ACB precisament contra el rival que es va trobar en la jornada inaugural. Aquell 4 d'octubre les coses no van sortir gens bé i l'equip de Moncho va sortir escaldat del Coliseum (97-79) en una actuació per oblidar. Avui, en la prèvia del partit, el tècnic ha assegurat que "ens equivocarem si ens prenen el duel com una revenja" i ha deixat clar que "hem de pensar que tenim un partit a casa contra un rival que està jugant molt bé, i que ha perdut per un punt contra el Barça i el Lleida, de dos contra el Manresa, i de tres amb el Joventut, i això en bàsquet, no és res i demostra que la diferència entre guanyar i perdre és molt fina. Hem d'afrontar el partit amb ganes de jugar a casai de començar bé la segona volta. Si hi afegim d'altres coses, estarem equivocats. Només hem de fer la nostra feina centrada en el bàsquet".
Pot ser el de demà un partit determinant per encarrilar una salvació, el primer objectiu del curs, a hores d'ara ben encaminada. El Burgos, amb tres triomfs, marca el descens, i el Girona, amb vuit, en té cinc de marge que poden ser sis. Tot i això Moncho Fernández no dona res per fet. Segons ell "la permanència l'assolirem quan sigui el moment matemàtic, encara tenim feina per davant. Viure el dia a dia és la millor recepte per arribar als objectius i així ho seguirem fent". Això sí, el tècnic considera vital que Fontajau torni a bullir: "l'afició és la nostra raó de ser, és molt important sentir el seu suport". De fet el Bàsquet Girona no tornarà a jugar a casa fins el 8 de març (12h) contra l'Unicaja perquè ara encadenarà dues sortides seguides (Barcelona i Lleida), amb dues setmanes d'aturada per la Copa del Rei i una finestra FIBA.
Sobre el rival ha indicat que "l'aspecte defensiu serà clau, és amb el València un dels equips més ràpids de la lliga, molt perillós en els primers segons de possessió, i són els que forcen més pèrdues. Tenir control de la pilota és clau, perquè juguen molt ràpid. I si anem a la part final de la possesió, són molt bons en rebot ofensiu. Necessitem el rebot per poder fer el nostre joc, i també hem de tenir claredat per afrontar les diferents defenses que ens faran, tenen un repertori ampli. Ho haurem de saber llegir bé i prendre la millor decisió".
El balanç de la primera volta
Moncho Fernández també ha parlat de la primera volta del Bàsquet Girona, tancada amb un 8-9 de balanç gràcies als dos triomfs seguits de Badalona i Saragossa fora de casa. El tècnic ha detallat que "estem contents de com ha anat, tot i que sempre pensem que ho podríem haver fet millor. Hi ha partits que s'han escapat als últims instants, però el balanç global és positiu, penso que hem crescut com a equip". Una de les notes negatives que ha apuntat són els problemes físics que han anat afectant diversos jugadors, sobretot un Maxi Fjellerup que només va poder jugar uns pocs minuts contra el Gran Canària. L'evolució, ara sí, és positiva, i l'entrenador ha tornat a valorar que "més aviat que tard" el veurem de nou a la pista. "Ha fet la seva millor setmana d'entrenaments, no els ha completat però n'ha fet una bona part i per a això estem contents. Ara s'ha de posar en forma". Juan Fernández i Maric, que ja van anar a Saragossa tocats, no estaran demà al 100% però Moncho confia que podran jugar. "Han fet un esforç molt gran per ajudar-nos a entrenar bé aquests dies", ha subratllat.
