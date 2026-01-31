Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda GironaSpar GironaGirona FCBàsquet GironaGirona ciutatComarques
instagramlinkedin

Un Álvarez excels lidera la victòria del Bisbal (85-74)

Les noves incorporacions del mercat d’hivern contribueixen a un triomf molt suat al Pavelló Vell

Entrada a cistella de Xavier Ochu, que ha fet un molt bon últim quart

Entrada a cistella de Xavier Ochu, que ha fet un molt bon últim quart / Sol Gironès Bisbal Bàsquet

Gerard Ullastre

Els fitxatges d’hivern han enllustrat l’actuació d’Álvarez, que ha estat l’estrella del partit i el principal culpable de la victòria local al Pavelló Vell en un matx marcat per la persistència i l’ambició dels d’Èric Surís.

El primer quart ha tingut noms i cognoms: Bernat Álvarez Torres. Els empordanesos han jugat al que ha volgut el base, que ha anotat 10 dels primers 12 punts del seu equip amb uns percentatges d’encert d’escàndol. El Bisbal Bàsquet ha sabut llegir que el jugador exterior tenia els canells calents i s’han encomanat a la seva bona ratxa per a contrarestar la gran efectivitat dels visitants, que des d’un bon principi s’han repartit el pes ofensiu amb possessions de participació coral. 

Al segon parcial el vendaval ofensiu dels dos equips s’ha frenat, i, en conseqüència, també ho ha fet el ritme frenètic d’anotació. Si bé els primers 10 minuts de l’encontre han estat un intercanvi de cops com si fos un partit de tennis, el segon quart ha estat protagonitzat per la paciència, la prudència i l’estratègia, contrastant amb el primer. Malgrat el canvi de tònica, el resultat continuava ajustat i els locals han arribat al descans amb un desavantatge de 2 punts (35-37). 

Esmaixada a dues mans d'Adebayo

Esmaixada a dues mans d'Adebayo / Sol Gironès Bisbal Bàsquet

A la represa, la igualtat reflectida a la pista es transformava també amb un equilibri a l’electrònic. Té un gran mèrit que els empordanesos hagin estat capaços de disputar-li els avantatges al marcador als visitants tenint en compte l’alt encert dels del País Valencià des de la línia de 6,75. El Llíria ha freqüentat percentatges per sobre del 50% d’efectivitat en el triple al llarg de tot el partit. La llarga distància ha estat una de les millors amenaces del conjunt valencià, però una excel·lent actuació del nucli dur de l’equip local ha mantingut viva la flama de l’esperança dels d’Èric Surís fins a l’últim quart (54-53). 

Notícies relacionades

Al quart parcial ha començat l’espectacle de Xavier Ochu - un dels nous fitxatges del mercat d’hivern -, que després d’errar tots els seus llançaments la primera meitat, ha encadenat 5 cistelles consecutives convertint-se en un dels artífexs de la victòria local. Juntament amb Larousse, el Pavelló Vell podrà gaudir d’un final de temporada amb dos reforços de luxe que avui han ajudat el Bisbal a remuntar un partit molt important al Pavelló Vell i que segur que seran protagonistes de moltes alegries empordaneses.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents