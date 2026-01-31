Derrota inexplicable del GEiEG a la pista de l’Almeda (58-55)
Un primer quart nefast ha obligat les gironines a anar a remolc tot el partit
Gerard Ullastre
Un inici fluix del GEiEG ha condemnat a les de Pau Fuster, que no han estat a temps de presentar els deures a última hora a la pista de les penúltimes classificades.
El percentatge d’encert desastrós de les gironines a l’inici del partit ha fet que acabessin el primer parcial amb només 9 punts. L’efectivitat en tirs de camp tan baixa de les visitants ha donat ales a l’Almeda, que sense desplegar un joc ofensiu d’ensomni, ha anat fent a un ritme constant, posant el dit a la ferida de les de Pau Fuster, que cada vegada veien com l’electrònic indicava una distància numèrica més llunyana. No ha estat fins a les acaballes del segon quart que les gironines han despertat i han retallat lleugerament les distàncies reenganxant-se al partit gràcies a les bones accions de Pinsach i Urtos (29-21).
A la represa, el GEiEG finalment s’ha posat les piles i ha entrat de ple al matx, competint-li de tu a tu a un rival que, a priori, no hauria d’haver-li generat tants problemes la primera meitat de l’encontre. A l’últim quart, Coma i Pinsach s’han carregat l’equip a les espatlles i han liderat l’intent de remuntada a còpia de capturar rebots ofensius i aprofitar les segones jugades. Quan falten 4 minuts, el GEiEG s’ha posat per damunt del marcador per primer cop en tot el partit i semblava que les gironines podrien acabar salvant l’expedient, però una cistella de Tapia - la millor jugadora local - a falta de 15 segons ha ensorrat les esperances de les de Pau Fuster.
