Oriol Cardona, plata a Boí Taüll i avís seriós abans de Milà-Cortina: "El treball ja està fet"
L'esquiador de Banyoles va acabar segon la prova a l'esprint i aquest diumenge arriba el tancament amb els relleus mixtos de la prova de la Copa del Món
David Boti
Oriol Cardona va tornar a lluir-se en la prova de la Copa del Món disputada a Boí Taüll. El gironí no va guanyar, però es va quedar a un sospir del triomf en l'sprint, superat pel francès Thibault Anselmet després d'un enfrontament mil·limètric que es va decidir en l'última baixada del circuit.
Cardona, una de les grans bases de l'equip espanyol de cara als Jocs Olímpics de Milà Cortina, va portar el comandament durant gran part del recorregut. No obstant això, en l'última transició, el francès Anselmet va trobar l'escletxa perfecta, va sortir amb més velocitat i va travessar la meta amb 2.35.9, 4 segons per davant del banyolí, que va signar una valuosa segona plaça per a confirmar que arriba al tram decisiu de la temporada amb el motor a punt.
El podi el va completar el rus Nikita Filippov, que competeix sense bandera, amb 2.47.2, en una disciplina que debutarà en el programa olímpic dins de quinze dies. En la final masculina també va estar el català Ot Ferrer, que va tancar el grup de sis finalistes amb 3.30.9, una experiència d'enorme valor en un circuit que exigeix precisió quirúrgica en cada canvi.
"El treball ja està fet"
"M'he trobat bé durant tota la carrera. M'han robat la cartera en la baixada, ell venia amb més inèrcia i no ho he pogut atrapar. Pujant m'he sentit bé, he tingut uns petits errors en dos canvis, però estic content per com estic i per com ha anat el dia d'avui", va explicar Cardona en TV3 després de la final.
El gironí ja mira al següent pas: "Em queden deu dies per a entrenar bé i acabar d'afinar una mica més alguns detalls", va subratllar, abans de rematar amb una idea que en l'alt rendiment sona a calma tibant: "El treball ja està fet".
La cita de la Copa del Món es tancarà aquest diumenge amb els relleus mixtos, l'últim examen abans del gran objectiu. S'espera que Cardona competeixi al costat d'Ana Alonso, que apura el seu retorn després de la greu lesió de genoll sofert a l'octubre, quan va ser atropellada mentre entrenava amb bicicleta.
