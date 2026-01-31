Roberto Íñiguez: "Sabem que és un partit difícil i haurem de donar el millor"
L'Spar Girona torna a centrar-se en la lliga després de segellar el bitllet per a la Final Six , rebent a un Estepona en un bon moment a Fontajau
Pau Cambronero
L'Spar Girona torna a la feina després de la classificació per a la Final Six de l'Eurolliga el passat dimecres davant el Flames i ja posa el focus en el següent repte de lliga. Les gironines reben demà la visita de l'Estepona a Fontajau (18:00 h), en un duel exigent que arriba sense gaire marge de descans, com de costum per a les gironines.
Amb el calendari exigent i amb poc marge per a una celebració exhaustiva per la classificació, el tècnic Roberto Íñiguez ha volgut posar èmfasi en la importància de viure el dia a dia. "Amb el calendari actual has de viure molt el present, el que fas cada dia. Sempre els dic que primer va l'avui, i el que cal fer cada dia". Malgrat el poc marge de maniobra entre partit i partit, el tècnic s'ha mostrat satisfet de la resposta del grup després d'uns dies especials, assegurant que han tornat "entrenant molt bé", tot i admetre que hi ha hagut una petita celebració, ja que "ahir els vaig prometre un sopar i em vaig endur al staff i a les jugadores". Això sí, ha dit entre rialles que "si n'he de pagar més com aquesta m'arruïnaré".
Íñiguez ha assegurat que l'equip té un puntet de cansament, "però crec que hem entrenat molt bé i estic molt content de l'equip". Pel duel contra l'Estepona arriba sense temps gairebé per assaborir la classificació europea. "Ara toca descansar i demà afrontar el partit perquè sabem que és un partit difícil", ha advertit l'entrenador, recordant el bon moment de les andaluses, que venen de competir molt bé a casa contra el Ferrol i d'estar a punt de guanyar a Saragossa. Segons Íñiguez, el canvi a la banqueta rival "ha fet canviar molt l'equip".
Pel que fa a l'estat físic de la plantilla, Íñiguez ha confirmat que totes estan disponibles per demà, però ha admès que "sí hi ha petits problemes, molèsties que arrosseguem d'antigues lesions o contusions". Amb aquest ritme, ha remarcat que "jugar sense molèsties és pràcticament impossible". Per això, ha confessat que ja pensa en la gestió de càrregues, amb desplaçaments exigents davant el Galatasaray i Leganés a l'horitzó, i per això té la previsió de donar descans a l'equip més endavant per "agafar aire perquè ho necessiten".
Sobre el rival, Íñiguez ha estat clar dient que "l'Estepona ho està fent molt bé; cada partit per a elles és una final". El tècnic ha destacat la seva capacitat per córrer, el rebot de Koné, la qualitat de les tiradores i, sobretot, el paper de Melisa Gretter: "És el motor, el cervell de l'equip; juguen al voltant d'ella i, com et descuidis, troba espais", concloïa.
