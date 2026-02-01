Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda GironaSpar GironaGirona FCBàsquet GironaGirona ciutatComarques
instagramlinkedin

El Girona B cedeix un empat amb el Reus en l’afegit (1-1)

L’extrem Javi González s’estrena amb un gol brillant des del mig del camp abans de la igualada de Recasens

Shin prova una rematada des de l'exterior de l'àrea en la primera meitat.

Shin prova una rematada des de l'exterior de l'àrea en la primera meitat. / Girona FC

Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

Girona/ Vidreres

La visita del Reus Reddis a Vidreres obligava el Girona B a tenir totes les alertes posades contra un dels rivals forts de la categoria i aspirant a l’ascens. El filial va saber fer-ho en un partit sòlid resistint les envestides de Vaz i, fins i tot, posant-se per davant amb una diana meravellosa del debutant Javi González des del mig del camp. Ai las. Quan tot semblava decidit i els gironins es veien amb els tres punts a la saca, Recasens va rematar un córner que obligava a firmar les taules al 94’.

El Reus va dur la iniciativa del matx, amb un Vaz especialment actiu i que el primer temps ja va enviar al travesser una centrada rasa a l’interior de l’àrea amb molt mala bava de Casals. Ja en la represa, el ‘10’ roig-i-negre va tornar a topar amb la fusta: Havia guanyat l’esquena a la defensa gironina i, després d’un control amb el pit, connectat una volea que més d’un va veure dins. Sergi Puig també va haver d’aparèixer amb una bonica aturada a mà canviada després d’un córner visitant.

El filial només havia inquietat Pacheco en una acció de Shin la primera meitat, però el jove Javi González, fitxat del Corutxo gallec i que ja despuntava al grup 1 de Segona RFEF, va sorprendre tothom amb una paràbola des de casa seva que va acabar al fons de la xarxa. Amb més d’un celebrant la victòria, el Reus, sense rendir-se, va aconseguir un córner en l’afegit que Recasens també enfonsaria a la porteria.

Notícies relacionades

Un empat cruel per al Girona B, especialment dolorós vistes les circumstàncies i amb la victòria a tocar, però, igualment, un punt important que demostra, una vegada més, com el talent i caràcter d’un grup jove és capaç de competir amb tothom. Farà falta tenir-ho present en una Segona Federació on, si bé hi ha coixí amb el descens directe, la plaça de promoció està roent amb sis equips en un espai de tres punts.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents