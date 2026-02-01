El Girona B cedeix un empat amb el Reus en l’afegit (1-1)
L’extrem Javi González s’estrena amb un gol brillant des del mig del camp abans de la igualada de Recasens
La visita del Reus Reddis a Vidreres obligava el Girona B a tenir totes les alertes posades contra un dels rivals forts de la categoria i aspirant a l’ascens. El filial va saber fer-ho en un partit sòlid resistint les envestides de Vaz i, fins i tot, posant-se per davant amb una diana meravellosa del debutant Javi González des del mig del camp. Ai las. Quan tot semblava decidit i els gironins es veien amb els tres punts a la saca, Recasens va rematar un córner que obligava a firmar les taules al 94’.
El Reus va dur la iniciativa del matx, amb un Vaz especialment actiu i que el primer temps ja va enviar al travesser una centrada rasa a l’interior de l’àrea amb molt mala bava de Casals. Ja en la represa, el ‘10’ roig-i-negre va tornar a topar amb la fusta: Havia guanyat l’esquena a la defensa gironina i, després d’un control amb el pit, connectat una volea que més d’un va veure dins. Sergi Puig també va haver d’aparèixer amb una bonica aturada a mà canviada després d’un córner visitant.
El filial només havia inquietat Pacheco en una acció de Shin la primera meitat, però el jove Javi González, fitxat del Corutxo gallec i que ja despuntava al grup 1 de Segona RFEF, va sorprendre tothom amb una paràbola des de casa seva que va acabar al fons de la xarxa. Amb més d’un celebrant la victòria, el Reus, sense rendir-se, va aconseguir un córner en l’afegit que Recasens també enfonsaria a la porteria.
Un empat cruel per al Girona B, especialment dolorós vistes les circumstàncies i amb la victòria a tocar, però, igualment, un punt important que demostra, una vegada més, com el talent i caràcter d’un grup jove és capaç de competir amb tothom. Farà falta tenir-ho present en una Segona Federació on, si bé hi ha coixí amb el descens directe, la plaça de promoció està roent amb sis equips en un espai de tres punts.
