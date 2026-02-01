L’Spar Girona recupera el colideratge de la lliga (88-62)
La victòria a l’Estepona de les gironines, conjuntament amb la derrota aquest matí del Saragossa amb el València (67-72) torna a portar a l’equip de Roberto Íñiguez al capdamunt de la taula
L’Spar Girona tanca una setmana gran de la millor manera possible, amb un nou triomf, aquest davant l’Estepona, que va molt més enllà d’una simple victòria. L’equip de Roberto Íñiguez, que fa només uns dies celebrava una fita molt importrant com és la classificació per a la Final Six de l’Eurolliga, ha culminat aquesta setmana rodona amb un nou èxit a Fontajau. Un triomf que, aïlladament, podria semblar un més dins el calendari de lliga, però que pren una dimensió especial si es combina amb la derrota del Saragossa aquest mateix matí a València, fet que permet a les gironines recuperar el colideratge de la Lliga Femenina Endesa. Amb aquest cúmul de circumstàncies, l’Spar posa el punt final a una setmana pràcticament perfecta, demostrant un cop més que l’exigència de competir entre setmana i caps de setmana no frena un equip que continua rendint al màxim nivell, malgrat la dificultat física que suposa acumular tants minuts seguits en enfrontaments de màxima exigència i amb poc marge per al descans.
Aquest fet, tot i no significar que la feina ja estigui feta, sí que representa una gran notícia per al conjunt gironí, ja que per sobre seu hi havia un Saragossa llançat, amb 15 victòries consecutives, que des de la derrota de l’Spar a la pista del Gernika (72-62), fa gairebé un mes, s’havia instal·lat en solitari al capdavant de la classificació. Per això mateix, el pas en fals del conjunt aragonès obre de nou l’escenari d’una lluita oberta al capdamunt.
L’oportunitat d’or
El triomf no se’ls podia escapar i, conscient d’això, l’Spar ha sortit amb l’accelerador a tot gas des del primer minut per no patir més del compte. A corre-cuita, els encerts des del triple de jugadores com Jocyte i Bibby, la bona defensa davant els atacs rivals i l’esforç coral de tot l’equip han permès obrir ràpidament una escletxa de +18 (30-12) per tancar el primer període amb les millors sensacions i deixar clar que l’oportunitat d’or d’aquesta tarda no se’ls escaparia.
L’embranzida no ha decaigut i, amb Coulibaly guanyant els duels a la pintura, l’encert ofensiu col·lectiu i una vigilància defensiva exhaustiva davant les malaguenyes, el partit ha estat pràcticament un vist-i-novist, seguint un guió molt similar al del passat dimecres contra el Carolo, quan l’equip de Roberto Íñiguez no va donar cap opció a les rivals. A més, si els 18 punts del primer quart ja marcaven el camí, al descans el marge s’ha ampliat fins als +28 (56-28), deixant el partit gairebé sentenciat. Una feina impecable que també s’ha reflectit en les estadístiques amb vuit triples de les d’Íñiguez per cap de l’Estepona i un 100% d’encert des del tir lliure, en contrast amb el 50% de les rivals (5/10) just en arribar a vestidors.
A la represa, l’equip ha mantingut el seu bon moment, fins i tot veient com diverses jugadores superaven els 10 punts, com Bibby (18), Jocyte (15) i Carter (11). Amb un domini contundent en totes les facetes del joc i superant ja els 30 punts de diferència, ha servit per fer gaudir els presents a la graderia de Fontajau d'un gran espectacle.
Els darrers deu minuts han estat un període d’espera per tancar una tarda rodona, però sense abaixar el ritme. La diferència no ha importat en absolut per fer baixar els braços a un conjunt que, passi el que passi, vol competir sempre durant tot el duel. A més, de la mateixa manera que va fer el passat dimecres, Íñiguez ha tornat a donar minuts a Anna Badosa i a Berta Ribas que han gaudit dels darrers compassos, moments en què cada acció encertada de les gironines ha estat elogiat per a tots els seguidors que han volgut retornar-los amb escalf i caliu la gran feina feta avui sobre la pista.
