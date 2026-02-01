L'Olot frena el Sant Andreu en un empat de mèrit però amarg (2-2)
Els de Roger Vidal tenien un rèdit de dos gols, xilena d'Enri inclosa, que el Sant Andreu va neutralitzar en els vint minuts finals
El Municipal segueix sent un fortí. Ni el Sant Andreu, un dels millors visitants de la categoria, va aconseguir assaltar-lo amb els tres punts, però sí que en va esgarrapar un (2-2) tot i haver estat dos gols per sota el marcador, frustrant la victòria d’un Olot que, de totes maneres, suma davant rivals amb objectius més ambiciosos i manté la dinàmica ascendent.
Els garrotxins van dominar el joc i les ocasions en la primera meitat, mostrant sintonia a dalt i avançant-se ben d’hora amb el de sempre, Marc Mas. El silenc va culminar una galopada per la dreta de Salvans, que va deixar-li la pilota en safata perquè afusellés Iñaki amb cama esquerra des de l’àrea petita. Ja en la represa, Enri va fer embogir el Municipal amb un gol com pocs se’n veuen, de xilena. Ayala va assistir el punta despenjant un córner de Pedro del Campo i el ‘10’, desmarcat a l’àrea petita, va anar a baix per enviar la pilota a gol amb una plàstica tisora.
Passava una hora de joc i Natxo González va reaccionar amb un triple canvi que esperonaria els quadribarrats fins a arribar a empatar. Lucas Viña va recollir a la frontal una deixada amb tota la intenció de l'incorporat Serrano i, després d’una finta, va definir amb qualitat al pal llarg de Ballesté. El porter dels volcànics tampoc va poder fer massa en la igualada del Sant Andreu, que estava collant els locals. Serrano va tornar a assistir, ara a un Alexis massa sol a la frontal i que va creuar un xut ras i dur a la vora del pal. L’Olot encara tindria un contraatac de perill, però s’acabaria quedant amb l’espineta en un empat de mèrit.
