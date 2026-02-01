El Peralada guanya (0-1) i avança l’Escala, que rep un correctiu a casa (0-3)
Els d’Àlex Marsal allarguen la bona dinàmica amb un gol de Biel Carreras
Els de David Gurillo es desfan davant un gran Manresa al Nou Miramar
Gran victòria del Peralada en la visita al San Cristóbal, que no perdia des de mitjan novembre. Els xampanyers han allargat la bona dinàmica gràcies a un únic gol de Biel Carreras en la primera meitat i, d’aquesta manera, superen l’Escala situant-se sisens a la taula, una posició i dos punts per sota la promoció d'ascens a Segona Federació, que marca el Vilanova i la Geltrú. L’equip d’Àlex Marsal està demostrant que, si es posa per davant, és molt complicat guanyar-li cap partit, i així ho ha fet a Ca n’Anglada, on els egarencs els han obligat a suar per a mantenir el marcador en la segona meitat. Arnau Fàbrega ha estat clau aturant amb el pit una canonada rival en l’afegit. El xut creuat de Biel ha acabat valent, però el mateix protagonista del gol ho és de la nota negativa del matx: El de Vilablareix s’ha hagut de retirar abans del descans per una lesió.
Gairebé a la vegada, al Nou Miramar, l’Escala patia d’una manera ben diferent. Els anxovers han rebut un dur correctiu del Manresa, que els ha golejat 0-3 en un duel directe per a ser a la promoció. Guanyant, els de David Gurillo igualaven els 33 punts dels visitants, però aquests han tornat a casa amb 36 i fent caure els locals al setè lloc. Els blaugranes no han estat còmodes en el partit i els manresans ho han aprofitat de seguida, colpejant per partida dobla al 21’, mitjançant Badr, i al 24’, amb Aleix. Els escalencs no han aconseguit reaccionar i el Manresa ha culminat el seu bon partit quan Ayoub ha sentenciat el duel al 70’. Tot i acusar les baixes per sanció de Jona a la porteria i Sanku a dalt, el marcador no admet excusa, i la visita a l’Hospitalet el cap de setmana vinent serà tot un repte per un equip que suma una sola victòria els últims dos mesos.
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció
- Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
- La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
- L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
- Girona instal·la els primers elements de mobiliari i de senyalística previstos al projecte “La Vora”