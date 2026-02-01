Plata d’Oriol Cardona als relleus mixtos de Boí Taüll
L’esquiador de Banyoles confirma la seva candidatura per ser medallista dels Jocs Olímpics d'Hivern de 2026 amb una Alonso creixent després del seu accident
David Boti
Oriol Cardona i Ana Alonso han signat un resultat que sona a declaració d'intencions. La parella d’esquiadors ha quedat segona en el relleu mixt de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya a Boí Taüll, un podi que confirma que arriben llançats al debut olímpic de la disciplina a Milà-Cortina.
Després de la plata de Cardona a l'esprint de dissabte, el cap de setmana ha conclòs amb un altre cop d'autoritat: l'equip que representarà a Espanya a la modalitat de relleus mixtos als Jocs Olímpics d’Hivern de 2026 ja està a la baralla directa amb les grans potències internacionals. I ho fa en la modalitat que més il·lusió desperta de cara als Jocs, el relleu mixt. El banyolí ha tornat a exercir de líder i rematador, l'home que sosté el ritme quan la carrera es trenca. Però el focus també s’ha desplaçat cap a Ana Alonso, en ple procés de creixement competitiu després del greu accident que va patir aquest octubre, quan va ser atropellada mentre entrenava amb bicicleta i es va lesionar el genoll. L'andalusa continua recuperant sensacions i buscant la seva millor versió, i la seva progressió és evident: cada carrera és un pas més cap a aquest “100%” que necessita per a somiar en gran. A Boí Taüll, Alonso ha complert amb solvència i ha permès que Cardona arribés en condicions de lluitar fins al final pel triomf.
La plata té un regust molt més enllà del simple resultat. És l'últim gran assaig abans del gran objectiu. El del Pla de l’Estany i Alonso no només competeixen, ja estan al podi, ja estan a la conversa i ja es veuen preparats per a lluitar per la primera medalla olímpica de la història de l'esquí de muntanya. Milà-Cortina està esperant, Cardona està llest per a rematar, Alonso continua superant esglaons i llancen un avís seriós als aspirants a les medalles del relleu mixt en els pròxims Jocs: el somni olímpic està més a prop que mai.
