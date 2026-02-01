Roberto Íñiguez: "Perquè un entrenador del masculí quan esbronca jugador diem que té caràcter i quan ho fa un del femení sents xiulades i retrets des de la graderia"
Tot i la victòria de 26 punts davant l'Estepona, el tècnic de l'Spar Girona ha estat molt crític en la roda de premsa posterior a l'enfrontament i s'ha encès amb els retrets que uns quants des de la graderia li han fet després d'esbroncar a les jugadores en el darrer quart
“Perquè en el bàsquet masculí, quan entrenadors com Jasikevičius agafa un jugador de la samarreta i l’esbronca, o Xavi Pascual, o Laso. Perquè són molt bons entrenadors i diuen que quin caràcter, quina meravella i tots parlem de la personalitat. I en femení quan un entrenador esbronca a una jugadora de bàsquet professional sents xiulades i retrets des de la graderia”. Així de contundent ha estat la roda de premsa de Roberto Íñiguez després del triomf de l’Spar Girona davant l’Estepona, mostrant-se molt crític sobre la doble vara de mesurar que, segons ell, hi ha en el bàsquet femení.
El tècnic vitorià s’ha mostrat molt molest davant els xiulets rebuts per part de la seva afició duran el darrer quart del partit, després d’haver esbroncat les seves jugadores. “Uh, uh, uh… uh què? Uh què!”, ha repetit reiteradament i amb un to enfadat, comentant que “som professionals. No hi ha igualtat? Igualtat de tracte. O què volem, només el bo?”. A més, ha afegit que “Jo les estimo com si fossin el meu fill, però no els consento que no juguin els 40 minuts, per respecte al públic i, sobretot, per respecte a elles mateixes”.
Per això mateix, no ha passat per alt aquesta desconnexió i ha mostrat el seu disgust amb aquest conformisme dels últims minuta, advertint que situacions així no es poden normalitzar en un equip com l’Uni Girona. “Hi haurà gent que pensarà que això li passa a tothom, però aquí no ha de passar perquè aquí és diferent”, ha recalcat.
Tot i això, sí és cert, i com és normal després de guanyar de 26, el tècnic també ha començat la roda de premsa elogiant les seves jugadores després de la clara victòria, destacant el gran nivell ofert durant gairebé tot el partit. Ha subratllat que l’equip ha completat “35 minuts a un nivell molt alt”, generant una diferència important “davant un rival al qual ningú havia sotmès fins ara d’aquesta manera” i ha remarcat la bona resposta del grup després de la Final Six, un context que "podia haver afectat la concentració".
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció
- Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
- La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
- L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO