El SHUM no li aguanta el ritme al Noia i cau a casa (4-8)
Un últim terç fluix dels de Maçanet desbarata tota la feina feta durant la major part del partit en un matx que encaixen 8 gols
Gerard Ullastre
Malgrat haver resistit les escomeses del Noia Freixenet durant dos terços del partit, uns últims 11 minuts i mig fatídics on al SHUM se li han acabat les forces han decantat la balança a favor dels de Sant Sadurní.
La primera meitat ha semblat un partit de tennis. Cada cop dels visitants era respost amb una batussa dels de la Selva, que han fet xalar de valent a l’afició amb uns primers 25 minuts de matx on no hi ha hagut cap segon per a respirar. Josep Hernández i Roger Presas - que torna a ser el màxim golejador de la competició -, han posat les taules al marcador les dues vegades que el Noia s’ha posat per davant, arribant al descans amb un 2-2 que permetia somiar als de Maçanet.
A la represa, dos gols amb poc més de 5 minuts dels visitants semblaven interposar-se a les aspiracions del SHUM de puntuar al Pavelló Municipal. Tanmateix, l’equip local tornava a empatar l’encontre. Primer amb una altra diana de l’actual pitxitxi de l’OK Lliga, i menys de 2 minuts després, amb un gol de Gerard Oviedo.
Amb l’equitat a l’electrònic i veient que el temps corria en contra dels visitants, el Noia ha pujat una marxa més que ha deixat enrere al SHUM. Els de Sant Sadurní han etzibat el cop definitiu al conjunt local, i aquesta vegada no han sabut com respondre. Un gol de Pablo Miguel Najera, una diana de David Gelmà, i un doblet de Xavier Aragonès - que ha acabat amb un hat-trick - han ensorrat tota la feina feta d’un matx molt treballat dels selvatans, que han abaixat els braços als últims compassos del partit.
