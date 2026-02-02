QUÈ SE N'HA FET DE
Ferran Vázquez: «No vaig saber controlar l’angoixa que em provocava el futbol»
Exfutbolista del Vilobí, Palamós i Guíxols
Estiu del 1991. Un Peugeot 205 blanc entra al pàrquing de les instal·lacions d’un hotel a Sant Esteve d’en Bas. És ple de cotxes i els Jordi Condom, Orejuela, Cándido, Virgilio i companyia xerren amb l’entrenador del Palamós, Juanjo Díaz de què els espera durant la concentració de pretemporada. De la mateixa manera que arriba, el 205 fa mitja volta i enfila carretera avall. Ningú ha baixat del cotxe. Una hora i quart després, a Santa Cristina d’Aro, pica contra el vehicle de davant. Truca els pares, a casa. ‘Ja et venim a buscar i et portem a l’hotel, que faràs tard’. «No, no cal. Estic bé. No vull anar-hi. Plego». Ferran Vázquez (Sant Feliu de Guíxols, 1972) somiava de petit ser futbolista i assemblar-se a Paolo Rossi, el crac del Mundial d’Espanya’82.
Tenia bones maneres. Molt bones. Tothom li deia. Potser massa sovint i tot. Sentir ‘ets molt bo, Ferran. Arribaràs lluny’ o ‘et vindrà a buscar el Barça, ja veuràs’ pot ser molt bonic sí, però repetit dia sí dia també, pot tenir l’efecte contrari i convertir-se en un malson. «És clar que m’agradava jugar a futbol, però em generava una angoixa i una pressió afegida que no sabia gestionar. Abans dels partits vomitava, no dormia bé i ho passava molt malament». Amb dotze anys ja va fer un primer intent de plegar quan era a la Penya Sport de Sant Feliu, però el Vilobí, coneixedor del seu talent, el va venir a buscar i amb tretze el va recuperar pel futbol. «Van ser anys molt ben parits, d’infantil fins al juvenil de Divisió d’Honor, amb confiança i el mateix grup de companys». I sí, era bo. Un extrem elèctric i rapidíssim, «de l’estil Giuly de fa uns anys», i els pronòstics es van complir. El va venir a buscar el Barça. Juntament amb Josep Ramon De la Fuente i Ramon De Quintana se’n va anar a la Masia a fer una prova amb el conjunt blaugrana. «Al cap d’uns dies va arribar una carta a casa dient que m’agraïen haver-hi anat però no m’agafaven. Vaig respirar tranquil. Tot el que era nou em costava molt. M’atabalava i provocava angoixa. No només en futbol, en tot a la vida». Anys més tard s’assabentaria que l’Atlètic de Madrid també l’havia volgut. Vázquez era feliç al Vilobí amb els companys amb qui havia crescut.
Tocaria la Tercera Divisió amb el Vilobí amb disset anys i lògicament continuaria cridant l’atenció dels clubs de categoria superior. I així, l’estiu del 1990, li arribaria l’oportunitat de fer el salt al futbol professional a Segona Divisió amb el Palamós, que va pagar tres milions de pessetes (18.000 euros) i es va comprometre a jugar tres partits amistosos com a traspàs al Vilobí. Amb divuit anys, Vázquez entrava en un vestidor professional ple d’exjugadors de Primera com Chiri, Ángel, Sixto, Melenas o Costa. «Em vaig trobar un grup de gent molt maca», recorda el ganxó que, després d’alguns amistosos va tenir l’oportunitat de debutar a la Lliga contra el Sabadell al Nou Estadi (0-0). Jugaria algun partit de Copa més, però mai va tenir la confiança de Roberto Álvarez ni d’Alfonso Barasoain, els dos tècnics d’aquella temporada. Això sí, l’experiència de viatjar i estar en camps com la Corunya, Bilbao, Eibar, Vallecas, Vigo o Màlaga va ser «fantàstica». «A fora, quan baixàvem de l’autocar, sempre hi havia gent i ens demanaven autògrafs. Jo també en signava», riu.
Tot era molt bonic a simple vista. Amb divuit anys, tenia un sou i primes interessants, havia complert el somni d’arribar a la Lliga i tenia tota la carrera per endavant. Però no era feliç. «Fins a juvenil m’ho passava bé. Amb el canvi al futbol professional vaig perdre la il·lusió. Era com una feina. No em motivava». I així va ser com, al cap de només un any, l’estiu del 1991, va dir prou. Durant el trajecte a Sant Esteve d’en Bas per incorporar-se a l’estada de pretemporada ho va acabar de decidir. «Anava donant-hi voltes i pensava ‘no, no, no. No vull anar-hi’». Consumada la fugida, es va instal·lar durant un mes a casa d’un amic a Santa Coloma de Farners. «Em trucaven a casa per preguntar. No volia saber res de periodistes ni del club». Al cap d’unes setmanes, pujaria a la concentració per parlar amb l’entrenador. «Li vaig exposar que ho passava molt malament, que vomitava i que no volia aquella vida. Em va dir que em quedés, que ho provés uns dies, que em coneixia i em donaria oportunitats, però ho tenia clar. Al final, jo no era ningú, només un nano jove que prometia i prou. Tampoc va ser traumàtic per ell perdre’m». I els companys? No en va parlar mai del que li passava tret de amb Francesc Guitart. «Com que era de Sant Feliu com jo, anàvem amb cotxe junts i en parlàvem. Ell ja sabia de què anava la cosa i ho va entendre».
Ferran Vázquez va continuar jugant a futbol al Guíxols amb qui pujaria de Preferent a Tercera «no pas gràcies a mi» perquè ja s’agafava el futbol «d’una altra manera». Dos anys després, amb vint anys, penjaria les botes per començar a treballar a la botiga d’electrodomèstics de la família. Acabaria la carrera d’enginyeria tècnica de màrqueting i viuria any a Anglaterra per aprendre anglès abans de tornar a Sant Feliu i associar-se amb una amiga per crear Esquitx, l’empresa de lleure on treballa. El futbol l’ha ben aparcat, com aquell 205 que, per cert, li va posar el Palamós amb el contracte. Això sí, quan fa l’extraescolar de futbol sala sempre sent «en Ferran que vagi amb nosaltres!». La pressió per jugar sí, però el toc no l’ha pas perdut.
Subscriu-te per seguir llegint
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
- Tres intoxicats, dos d'ells greus, per monòxid de carboni en una casa de Sant Gregori
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
- Concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll convocada per la Metxa aquest dissabte
- Una esllavissada a Anglès talla un carrer i deixa el poble sense aigua
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar