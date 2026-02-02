Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Escala perd el pitxitxi Youssef, que se'n va la UD Ourense de 2a RFEF

El conjunt gallec anuncia un acord amb els alt-empordanesos per incorporar el davanter palamosí

Youssef Zayzoun celebra un gol amb l'Escala

Youssef Zayzoun celebra un gol amb l'Escala / FC L'Escala/Oscar del Campo

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

L'Escala ha vist com es quedava sense el seu referent ofensiu, Yousef Zayzoun aquest vespre. El davanter palamosí, de 24 anys i autor d'onze gols fins ara a Tercera RFEF amb els alt-empordanesos, jugarà la segona volta amb la UD Ourense, de Segona RFEF, segons ha anunciat el conjunt gallec . Youssef havia arribat aquest estiu a l'Escala procedent del Cerdanyola i s'havia convertit en el màxim golejador de l'equip i durant algunes jornades de la categoria. La UD Ourense és cinquè, en zona de play-off d'ascens, al Grup 1 de Segona RFEF: El palamosí, doncs, torna a fer les maletes per encetar una nova aventura. Abans, havia passat pel Llagostera, Peralada, Vilassar i Conquense.

Tracking Pixel Contents