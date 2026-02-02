L'Escala perd el pitxitxi Youssef, que se'n va la UD Ourense de 2a RFEF
El conjunt gallec anuncia un acord amb els alt-empordanesos per incorporar el davanter palamosí
L'Escala ha vist com es quedava sense el seu referent ofensiu, Yousef Zayzoun aquest vespre. El davanter palamosí, de 24 anys i autor d'onze gols fins ara a Tercera RFEF amb els alt-empordanesos, jugarà la segona volta amb la UD Ourense, de Segona RFEF, segons ha anunciat el conjunt gallec . Youssef havia arribat aquest estiu a l'Escala procedent del Cerdanyola i s'havia convertit en el màxim golejador de l'equip i durant algunes jornades de la categoria. La UD Ourense és cinquè, en zona de play-off d'ascens, al Grup 1 de Segona RFEF: El palamosí, doncs, torna a fer les maletes per encetar una nova aventura. Abans, havia passat pel Llagostera, Peralada, Vilassar i Conquense.
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
- Tres intoxicats, dos d'ells greus, per monòxid de carboni en una casa de Sant Gregori
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
- Concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll convocada per la Metxa aquest dissabte
- Una esllavissada a Anglès talla un carrer i deixa el poble sense aigua
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar