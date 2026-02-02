Roberto Íñiguez: «No anem a Istanbul de vacances; hem d’intentar remuntar els 14 punts»
L’SparGirona ha de guanyar de 14 punts o més al Galatasaray per ser primer del grup E
Amb la classificació per a la Final Six ja assegurada, l’Spar Girona busca emocions fortes en la visita aquest dimecres al Galatasaray (18:00 h). L’equip de Roberto Íñiguez afronta un duel directe que decidirà l’ordre final de la classificació. Dimecres, a Istanbul, hi ha en joc el primer lloc del grup E, el qual serà clau de cara a l’encreuament del play-in de semifinals -el rival serà el Landes en el cas d’acabar primeres o el Fenerbahçe si són segones-, i per aconseguir-lo les gironines hauran de guanyar el partit de 14 punts o més per compensar l’average després de la derrota a Fontajau per 68 a 82.
Íñiguez ha comparegut avui en roda de premsa per la prèvia de l’encontre davant el Galatasaray perquè l’equip viatja demà cap a Turquia després de l’entrenament del matí a Fontajau. «Hem d’intentar-ho. Sabem que tenim 14 punts d’average i, a part de guanyar el partit, haurem de remuntar-lo. No anem a Istanbul de vacances, això és claríssim. L’staff ha estat treballant des d’ahir a la nit quan va acabar el partit contra l’Estepona (88-62) i avui ho hem fet tots junts. És molt important transmetre a les jugadores què haurem de fer d’una manera senzilla i intentar-ho. Per sobre de tot, hem de ser nosaltres i confiar en el que estem fent perquè ho estem fent molt bé. Haurem de tenir disciplina i posar el focus en els detalls que ens poden ajudar a competir. Sabem on anem, la pista que és i com és el Galatasaray a casa seva. Ho tenim clar», va comentar l’entrenador.
Entre d’altres, el vitorià ha agafat de referència el partit contra les turques a Fontajau: «Vam fer un gran partit. No sé què hem de corregir, crec que ho vam fer molt bé. Ens faltava una jugadora important i Lola (Pendande) i Carol (Guerrero) tenien molta responsabilitat amb jugadores que són les millors d’Europa i que són titulars als equips de la WNBA. Elizabeth Williams, Dorka Juhasz i Awak Kuier... Sempre hi ha coses a millorar, però també n’haurem de repetir d’altres. Hem parlat per tenir diferents plans i opcions perquè quan alguna cosa no funcioni no morir amb allò. Serà una guerra d’espais i de ritme. Crec que amb una mica més d’encert en la primera part a casa hauria estat diferent». Llavors, Mariam Coulibaly va ser baixa i ara que torna a estar disponible «l’escenari canvia molt, però quan ens falta una exterior també»: «Som un equip que, a part de les dues noies joves de les que només puc dir meravelles, té 10 jugadores. Quan ens falta una jugadora en qualsevol posició ho notem. Tenim un handicap».
Íñiguez va destacar la gran temporada que estan fent les seves jugadores i, alhora, va demanar «tenir un punt de realisme». «Molta gent no ho sap, però Marta (Canella) no es troba bé des que va tenir la contusió i fa el màxim que pot. No és que hagi baixat el nivell, sinó que l’hem d’anar protegint i quan puguem donar-li una mica de descans. Quan una jugadora no està al 100%, l’equip ho nota moltíssim. Estan fent un petit miracle, elles. És un mèrit enorme perquè l’equip sempre competeix», va confessar el tècnic.
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
- Tres intoxicats, dos d'ells greus, per monòxid de carboni en una casa de Sant Gregori
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
- Concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll convocada per la Metxa aquest dissabte
- Una esllavissada a Anglès talla un carrer i deixa el poble sense aigua
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar