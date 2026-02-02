La samarreta talismà del Bàsquet Girona: vuit victòries de blanc
L’equip de Moncho Fernández només ha perdut amb aquest color contra el Tenerife a Fontajau, i de vermell acumula un 1-7
La tercera tèorica equipació ret homenatge a l’històric Valvi i se n’han disparat les vendes
Ni la vermella ni la negra. La samarreta talismà del Bàsquet Girona és la blanca, en teoria l’última d’arribar, que havia de ser la segona suplent, però que a dia d’avui és la que volen en cada partit jugadors i aficionats de l’equip de Moncho Fernández. Vuit de les nou victòries que duuen els gironins a la classificació s’han aconseguit amb aquesta equipació que, per altra banda, fa un homenatge vintage als inicis del bàsquet professional a la ciutat simulant la V en forma del vot de la pilota que lluïa l’històric Valvi els anys 90.
La de dissabte contra el Burgos (77-71) després de dos minuts i mig antològics d’Otis Livingston quan el Girona perdia de cinc (66-71), va ser la darrera demostració de força de l’equip quan vesteix de blanc. Abans s’havia guanyat també a Saragossa (90-94), Badalona (71-74) i Manresa (95-97), i a Fontajau a Gran Canària (85-81, el dia de l’estrena), Barça (96-78), Granada (82-76) i Breogán (103-80). L’única derrota amb aquesta samarreta es va encaixar, per poc, a Fontajau davant del Tenerife (89-96), en un partit marcat per l’imparable encert visitant des de la línia de tres.
El Bàsquet Girona va començar la temporada amb la samarreta vermella com a principal i la negra de suplent, a l’espera que unes setmanes més tard aparegués la blanca. De vermell es van perdre els tres primers partits (Burgos, UCAM i Andorra), i tampoc s’ha pogut superar ni el Madrid, ni l'Unicaja, ni el Bilbao ni el Baskonia. Amb aquesta equipació l’única alegria va arribar contra el Lleida a Fontajau (103-86). Amb la samarreta negra només s’ha jugat (i perdut) un partit, el de València. En total el balanç és de blanc 8-1, de vermell, 1-7 i de negre, 0-1.
L’efecte talismà que està tenint la samarreta no ha passat desapercebut ni per al club i jugadors, ni per a l’afició, n’hi ha que ja demanen que la blanca passi a ser l’oficial. De moment aquest cap de setmana a la pista del Barça és molt probable que el Bàsquet Girona hi torni a jugar de blanc, tot i que en la següent jornada, a Lleida, haurà de canviar de color perquè els locals aniran clars i els gironins hauran d’anar foscos. Tot i que s’havia comunicat a l’ACB els colors a principi de temporada, amb el vermell de principal, no hi ha problema per fer canvis avisant la patronal en el termini establert. D’altra banda també s’ha produït un efecte crida entre els seguidors i en les darreres setmanes la botiga del club ha viscut un «boom» a l’hora de despatxar-ne unitats.
La força dels orígens
Sota l’eslògan La força dels orígen , la nova peça vol establir un vincle entre el passat i el present, reconeixent el paper fonamental que va tenir Valvi en la història de l’antic CB Girona i del bàsquet a la ciutat. El disseny de Puma manté una estètica clàssica i minimalista que evoca els anys a Palau i els inicis a Fontajau. «Volem reivindicar d’on venim i agrair a tots els que, ja fa dècades, van fer créixer el bàsquet a Girona. És un homenatge a jugadors, aficionats i a una època que ens ha portat fins», deia el seu dia Stefi Batlle, CEO del club. L’Spar Girona usa el blanc com a local a casa en l’Eurolliga i també hi ha jugat partits de Lliga Femenina.
