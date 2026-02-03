Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament aprova presentar la candidatura del Camp Nou per a la final de la Champions del 2029

L’estadi del Barça aspira a acollir la tercera final de la Copa d’Europa de la seva història

L’Spotify Camp Nou, durant un partit del Barça.

L’Spotify Camp Nou, durant un partit del Barça. / JORDI COTRINA

Redacció

Redacció

Barcelona

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat presentar la candidatura de la capital catalana com a ciutat amfitriona, junt amb el FC Barcelona, per acollir la final de la UEFA Champions League del 2029. A més, el consistori ha acceptat el Host City Agreement (acord de ciutat amfitriona),un document que formalitza la predisposició de Barcelona a acollir l’esdeveniment. Els dos tràmits són requisits establerts per la UEFA en cas que l’Spotify Camp Nou resulti escollit com a seu de la final de la màxima competició europea.

El regidor d’Esports, David Escudé, remarca: «Barcelona sempre està oberta a la celebració de grans esdeveniments esportius». I va traslladar el suport institucional a la candidatura del club perquè el Camp Nou aculli la final. En aquest sentit, va recordar que la ciutat, així mateix, treballa per «organitzar el millor Grand Départ del Tour de França de la història» l’estiu vinent, a més d’aspirar també a ser seu de la final del Mundial de futbol masculí del 2030, que se celebrarà a Espanya, el Marroc i Portugal. Escudé va remarcar l’aposta municipal «tant per l’esport de base com pel d’elit» per situar Barcelona com a «ciutat referent esportiva en l’àmbit mundial».

Per la seva banda, el conseller d’Esports, Berni Álvarez, va considerar que acollir la final reforçaria «Barcelona i Catalunya com a destinacions de referència en l’organització d’esdeveniments esportius rellevants de caràcter mundial». Álvarez va defensar que el Govern aposta per atraure competicions «sostenibles i amb impacte social i econòmic» a tot el territori català i va situar la candidatura blaugrana en aquesta estratègia de promoure un turisme esportiu «de qualitat».

Competència amb Wembley

La UEFA va confirmar el mes d’octubre passat que l’Spotify Camp Nou havia presentat candidatura per a la final del 2029 i que competirà amb Wembley (Londres). El Comitè Executiu de l’organisme anunciarà la seu elegida el mes de setembrevinent. La final de la Champions masculina es disputa habitualment en estadis amb una capacitat mínima de 65.000 espectadors i, en les últimes quatre temporades, només s’han escollit recintes amb més de 70.000 seients.

Si el Camp Nou fos finalment escollit, Barcelona acolliria una final de la Lliga de Campions masculina per tercera vegada, més de dues dècades després de l’última. L’estadi barcelonista ja en va ser escenari el 1989, amb triomf de l’AC Milan contra l’Steaua de Bucarest (4-0), i el 1999 , quan el Manchester United va vèncer el Bayern de Munic (2-1).

