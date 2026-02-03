La desgràcia sense fi de Ter Stegen
El porter cedit al Girona té una lesió greu a l’isquiotibial, estudia passar pel quiròfan i perilla el seu gran objectiu d’aquesta temporada, que és jugar el Mundial amb la selecció alemanya. L’esperen uns quants mesos de baixa.
Albert Guasch
Marc-André ter Stegen no para d’acumular desgràcies. En el partit del Girona contra l’Oviedo es va fer una lesió a l’isquiotibial esquerre que podria portar-lo de nou al quiròfan. Després de les primeres exploracions es va veure que pateix una lesió muscular important que podria provocar que es perdi el Mundial amb Alemanya, el seu gran desig a hores d’ara de la seva carrera.
Malgrat que al principi es va contemplar la possibilitat que el Girona cancel·lés la cessió del FC Barcelona, contractualment es pot descartar. Continuarà unit fins a final de temporada al club de Montilivi. És un infortuni que la mala notícia es conegués, a sobre, l’últim dia del mercat de fitxatges, sense marge de reacció per a Quique Cárcel, director esportiu. I és tota una desgràcia per al mateix Ter Stegen, que només ha pogut disputar dos partits amb l’equip de Míchel.
Feliç estrena
Ter Stegen va decidir sortir del club blaugrana després de deu anys per a una cessió de sis mesos, recuperar la forma i poder optar a la titularitat amb la selecció alemanya en el pròxim Mundial. El Barça es va fer càrrec de la major part de l’alta fitxa. El Girona va aportar amb prou feines mig milió. Era una solució que convenia a totes les parts.
Però tot això se n’ha anat en orris amb aquesta lesió a l’isquiotibial, que fa pinta de greu. Està pendent d’una segona revisió per part dels metges del Barça, feta ahir. Les primeres informacions parlen d’un període de baixa d’entre dos i quatre mesos. En el segon cas perillaria totalment la seva participació en el Mundial. Dependria de si el porter opta pel tractament conservador, menys fiable, o bé opta per la cirurgia, cosa que comportaria més temps de recuperació.
L’alemany es va estrenar amb èxit davant el Getafe, que va acabar amb empat a un gràcies a una intervenció seva en l’última jugada que va evitar la derrota. El seu segon partit va ser dissabte davant l’Oviedo al Carlos Tartiere, que és quan va patir la lesió. El resultat final va ser 1-0, amb un gol en contra en què no va poder fer res.
El jugador, de 33 anys, ha patit recentment diverses lesions greus, a l’esquena i al genoll principalment. L’afectació a l’isquiotibial és nova. "Ho acabo de sentir. No he parlat amb ell, però ho sento molt. Cal esperar els resultats", va declarar Hansi Flick en la roda de premsa prèvia a l’Albacete-Barça de Copa. Ter Stegen podria optar per portar a terme la seva recuperació a les instal·lacions del FC Barcelona.
El jugador alemany sembla condemnat a no poder jugar mai com a porter titular amb Alemanya en un Mundial. Després d’una infinitat d’anys tapat per Manuel Neuer, quan aquest finalment es retira, les lesions li han amargat la seva ambició professional. Com si li hagués caigut a sobre una maledicció.
Gazzaniga, de nou
El Girona, per la seva banda, es quedarà amb Paulo Gazzaniga com a única opció contrastada per a la porteria, malgrat els errors que havia comès recentment. Míchel, el tècnic, estava entusiasmat amb l’adquisició de Ter Stegen. "Estic molt content", li va dir al germànic el seu primer dia a les instal·lacions gironines. Ara haurà de confiar de nou en el porter argentí, que es veia condemnat a la banqueta i de sobte tornarà a la titularitat.
La seva única competència, després de la sortida de Dominik Livaković al Dinamo de Zagreb, és l’ucraïnès Vladislav Krapivtsov. Al Girona li queda l’opció de fitxar algun porter sense equip amb el mercat tancat, però difícilment serà algú amb cara i ulls que pugui discutir el lloc a Gazzaniga. Al conèixer-se la notícia de la lesió de Ter Stegen, al club li han arribat en poques hores propostes de diferents agents.
