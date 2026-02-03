Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Doblet inesperat i MVP de Martina Fernández contra l’Aston Villa anglès

L'ordienca dona la victòria a l'Everton amb dos gols, un dels quals en l'últim minut

Martina celebra un dels gols. / Everton FC

Roger Illa

Liverpool

L’ordienca Martina Fernández és indiscutible amb l’Everton a la Women's Super League anglesa, però la central és una jugadora poc avesada a veure porteria i encara no havia marcat cap gol amb les Toffees. Aquest diumenge passat, la pilota parada li va donar l’oportunitat de tenir una estrena golejadora somiada: Fernández va fer un doblet de gols de cap que van valdre una victòria contra l’Aston Villa (2-1).

La d’Ordis va aprofitar les centrades laterals en els dos gols. En el primer (32’) va rematar un servei de córner i, ja en l’últim minut de partit i amb empat en el marcador, va tornar a aparèixer en el segon pal per enviar una centrada de falta a dins. La seva rematada picada va passar per sota les cames de la portera rival. El sorprenent doblet li va servir per endur-se el premi MVP, que la va acreditar merescudament com a millor jugadora del duel.

L’Everton és novè classificat a la lliga anglesa i està lluitant per evitar el descens.

