Futbolistes altempordanesos
Doblet inesperat i MVP de Martina Fernández contra l’Aston Villa anglès
L'ordienca dona la victòria a l'Everton amb dos gols, un dels quals en l'últim minut
Roger Illa
L’ordienca Martina Fernández és indiscutible amb l’Everton a la Women's Super League anglesa, però la central és una jugadora poc avesada a veure porteria i encara no havia marcat cap gol amb les Toffees. Aquest diumenge passat, la pilota parada li va donar l’oportunitat de tenir una estrena golejadora somiada: Fernández va fer un doblet de gols de cap que van valdre una victòria contra l’Aston Villa (2-1).
La d’Ordis va aprofitar les centrades laterals en els dos gols. En el primer (32’) va rematar un servei de córner i, ja en l’últim minut de partit i amb empat en el marcador, va tornar a aparèixer en el segon pal per enviar una centrada de falta a dins. La seva rematada picada va passar per sota les cames de la portera rival. El sorprenent doblet li va servir per endur-se el premi MVP, que la va acreditar merescudament com a millor jugadora del duel.
L’Everton és novè classificat a la lliga anglesa i està lluitant per evitar el descens.
