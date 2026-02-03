Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Investiguen un robatori a casa de Pau Cubarsí

El gironí i Joan Garcia són les dues últimes víctimes de l'onada de robatoris a futbolistes

Pau Cubarsí controla una pilota durant un partit de Copa a Guadalajara

Pau Cubarsí controla una pilota durant un partit de Copa a Guadalajara / Europa Press

Redacció

Redacció

Girona

El futbolista gironí Pau Cubarsí i el seu company al Barça, Joan Garcia, han estat els dos últims futbolistes víctimes d'un robatori als seus domicilis, situats al Baix Llobregat.

L’habitatge de Cubarsí va ser assaltat el 30 de desembre, mentre s’entrenava amb l’equip, el segon dia d’entrenament després de les vacances de Nadal. El robatori es va produir al voltant de dos quarts de tres de la tarda, mentre el jugador es trobava a la ciutat esportiva. Al domicili, que el d’Estanyol comparteix amb la seva germana, no hi havia ningú. Els lladres es van endur un rellotge per un valor aproximat de 6.000 euros.

En el cas de Joan Garcia, el robatori va tenir lloc el 10 de gener, mentre l’equip es trobava a l’Aràbia Saudita disputant la Supercopa. A les vuit del vespre va saltar l’alarma de l’habitatge després que dos individus vestits de negre hi accedissin. Fins al lloc s’hi van desplaçar els Mossos d’Esquadra, la policia local i una parella de vigilants de l’empresa de seguretat que el Barça té contractada. Es van endur joies per un valor de 6.000 euros.

Els robatoris estan sent investigats per la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra, segons informa La Vanguardia.

