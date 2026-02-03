L'embolic milionari que li ve al Barça amb Ter Stegen
La lesió de l’alemany trunca els plans de futur del club amb el porter, un cop pel límit salarial
L. Miguelsanz
En les properes hores es coneixerà el temps final de baixa de Marc-André Ter Stegen, tot i que la seva lesió muscular amb el Girona pinta malament. L’alemany podria perdre’s pràcticament el que resta de temporada, fet que el descartaria per al Mundial, l’aparador que preveia el Barça per encaminar la seva sortida definitiva del club. El pla blaugrana ha saltat pels aires i la situació de futur de l’alemany es complica moltíssim i podria afectar al càlcul del límit salarial per a la propera temporada, ja que el salari de Ter Stegen és alt i en el Barça comptaven amb trobar una sortida pactada a l’estiu que, ara, difícilment es produirà.
Al Barça han gestionat el cas de Ter Stegen amb molta cautela, sobretot, després de l’enfrontament que hi va haver a l’estiu quan se li va arribar a amenaçar amb un expedient disciplinari per no voler signar l’informe mèdic que avalava els seus quatre mesos de lesió d’esquena. Finalment, es va signar una treva beneficiosa per a totes les parts i se li va facilitar la seva sortida al Girona pagant pràcticament el 80 per cent del salari des de gener fins a finals de temporada.
La idea del Barça és que Ter Stegen pogués mostrar-se al Girona i agafar ritme per anar al Mundial amb la selecció alemanya. Ningú dubta de la immensa qualitat del porter i existia la convicció que el seu valor es revaloritzaria en aquest final de temporada. Era l’escenari perfecte perquè Ter Stegen es posicionés al mercat amb l’objectiu de trobar una solució definitiva a partir del mes de juliol. El Barça, fins i tot, estava disposat a donar-li la carta de llibertat si trobava un equip de nivell que assumís la fitxa del porter, amb contracte fins al 2028 i amb un dels salaris més alts del vestidor blaugrana.
La inesperada lesió de Ter Stegen ha fet saltar tot pels aires i ara s’obre un nou capítol que dificultarà un acord final entre les parts. De moment, el Barça donarà tot el seu suport a l’alemany perquè es recuperi el millor possible durant els pròxims mesos i la seva situació quedarà aparcada fins que no tingui, de nou, l’alta mèdica. I a partir d’aquí, no quedarà altre remei que parlar entre les parts, tot i que al club blaugrana veuen bastant complicat que pugui acumular propostes importants a partir d’ara. I la rescissió de contracte no entra en els plans de ningú, ja que econòmicament tampoc beneficiaria el club en res.
És molt probable que, almenys, Ter Stegen iniciï la pretemporada amb el Barça i ja ningú descarta la seva continuïtat tot i que sigui en el paper secundari que ha tingut el porter amb l’arribada de Joan García. L’alemany ha acabat assumint el seu rol i la seva prioritat sempre ha estat quedar-se a Barcelona i al Barça. Amb aquest contratemps, Ter Stegen sí que podria estar més obert a assumir aquest paper secundari tot i que al Barça li hagués vingut bé estalviar-se totalment el seu salari, que donaria un forat importantíssim en el límit salarial del primer equip.
Ter Stegen també s’ha realitzat proves paral·leles per conèixer la millor solució a la seva lesió i es prendrà una decisió consensuada amb Girona i Barça en la qual no es descarta el pas pel quiròfan. Sigui com sigui, sembla ja molt complicat que pugui jugar en els pròxims dos mesos i mig, si no és més.
