La propietària del Lió ultima la compra d’un club de la Lliga F
Michele Kang, multimilionària nord-americana d’origen sud-coreà, posseeix també el Washington Spirit, dels EUA, i el London City, d’Anglaterra.
Laia Bonals
La Lliga F té diversos fronts oberts. A més de la necessitat plausible de continuar millorant el producte (i més veient el creixement d’altres lligues com l’anglesa i la nord-americana), el model i la competitivitat és el gran nucli de conflicte. Per poder competir al Barça, els clubs s’han de posar les piles. I, per això, estan arribant a la lliga espanyola noves formes de negoci ja més instaurades en altres països. Els clubs multipropietat són un fenomen que, mentre a Anglaterra i França està assentat, encara no ha arribat a Espanya. Encara. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, Michele Kang, de 66 anys, propietària de l’Olympique de Lió i el Washington Spirit, entre d’altres, està intensificant les negociacions per aconseguir un club a Espanya i es podria tancar-se en les pròximes setmanes.
Això ve de llarg. L’empresària nord-americana d’origen sud-coreà és una de les màximes inversores del futbol femení mundial. La seva carrera va començar en la tecnologia i la salut, on va fer una fortuna estimada en més de 1.600 milions de dòlars. Amb aquests diners, va decidir ser diferencial i, després del Mundial del 2019 a França, va impulsar un canvi en el paradigma del futbol femení.
El 2022, Kang es va convertir en la primera dona asiàtica a ser propietària d’un equip de la National Women’s Soccer League: les campiones de la lliga del 2021, el Washington Spirit. El maig del 2023, Kang va firmar un acord amb l’OL Groupe i va fundar Kynisca Sports International, la primera organització multiclub a nivell mundial dedicada exclusivament al futbol femení. Es va convertir en la propietària majoritària i directora executiva de l’empresa acabada de formar, i la va convertir en la primera organització multiequips de futbol propietat i liderada per dones.
Envoltada de talent
El desembre del 2023, Kang va ampliar encara més el seu impacte a l’adquirir el London City Lionesses, l’únic club de futbol femení totalment independent entre les dues principals lligues professionals femenines d’Anglaterra. Tan sols li queden dues lligues on aterrar, i en totes dues està fent passos ferms per allotjar-s’hi. A Itàlia les negociacions van pel bon camí, així com a Espanya, on aquestes pròximes setmanes es podria tancar la compra d’un club.
Kang viu envoltada de talent. I si en el panorama del futbol femení algú destaca, és diferencial, ella vol incorporar-lo a l’equip. Així ho va fer amb Markel Zubizarreta. Va fitxar el que va ser l’arquitecte del Barça femení, que està regnant encara en el dia d’avui a Europa després de la seva curta etapa en la Federació Espanyola de Futbol, i el va anomenar global sporting director. Les seves funcions són coordinar les polítiques esportives de tots els equips, a més d’anar reforçant les plantilles i fitxant el talent. Amb un pressupost molt elevat, tot sigui dit. A Kynisca Sports International també s’hi han unit altres exblaugrana, per exemple, Jonatan Giráldez. El que va ser entrenador del Barça va passar pel Washington Spirit abans d’arribar aquest estiu a la banqueta de l’Olympique de Lió.
Ara sembla que arriba el torn d’Espanya. No és el primer cop que Kang intenta tancar un acord per incorporar una nova entitat al conglomerat. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, el València i el Llevant UD van ser dos clubs en què es va interessar i amb els quals va tenir negociacions, però que per motius diversos no van acabar de tancar-se. Ara Kang vol que la tercera sigui la bona i tenir la temporada que ve un club en la Lliga F. Sens dubte, un canvi de paradigma per a la lliga espanyola.
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- Identifiquen els qui van omplir Girona i Salt de cartells publicitaris
- «Els contenidors són intel·ligents, però no tant»
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- El terratrèmol de la Candelera
- Alarma Ter Stegen: el porter podria patir una lesió greu