Entrevista | Joan Ferrer Director Esportiu del SolGironès Bisbal Bàsquet
«Un tercer any del Bisbal a 2a FEB seria una gesta, el més gran que hauríem fet mai»
Joan Ferrer aplaudeix la feina d'Èric Surís a la banqueta i creu que la salvació passa per no fallar contra rivals directes "i rascar alguna cosa contra els grans de la lliga que vindran al pavelló Vell"
Els dos últims classificats de Segona FEB baixen i el tercer per la cua, promociona. El Bisbal, en el seu segon any a la lliga, és quart per baix i ara estaria salvat. Aquest hivern ha canviat diverses peces per assegurar una permanència històrica. En parla, de tot plegat, el seu històric director esportiu i peça indispensable del club.
La permanència del Bisbal passava per la reconstrucció de l’equip que han fet?
Sí, era imprescindible. Si no ho haguéssim fet hauríem arribat molt limitats. La dinàmica de treball s’estava veient distorsionada per jugadors no focalitzats en el nostre objectiu, per tant, necessitàvem que la gent que estigui aquí estigui centrada en la nostra idea i projecte, respectant sempre les ambicions personals posades al servei de l’equip. També necessitàvem un equip més físic i amb més entrega defensiva.
Què els va fer aprendre la temporada passada?
Vam aprendre que tots els equips, i especialment els de la part baixa, en aquests moments de Nadal, d’aturada, i abans de tancar el mercat, tots es reforcen per tenir un millor roster i prestacions. L’any passat vam pecar d’inexperiència i ho vam pagar. Aquest curs rivals nostres com Salou, Mataró i Molina s’han reforçat. Lliçó apresa.
Èric Surís ha sigut una aposta encertada?
Sí, estem satisfets. Resultats a banda, que ara segur que són millors que fa un mes, també ens marcàvem que poguéssim fer un petit salt a nivell de professionalitzar l’equip. Tenir la figura d’un d’entrenador professional, centrat en exclusiva a aquesta tasca, es nota molt.
Hi pensen per una estada més àmplia a la banqueta del Bisbal?
No n’hem parlat perquè tant ell com nosaltres estem centrats en el que és realment prioritari, que és la permanència. Per a nosaltres, qualsevol hipotesi de futur va lligada a la salvació. Tenim una bona comunicació i una bona sintonia, parlem cada dia, i té una capacitat de gestió dels recursos molt bona.
Ha tingut Surís alguna proposta per sortir?
Jo no li he preguntat, i miri que parlem cada dia. Té una clàusula de sortida que podria fer efectiva fins a finals d’aquest mes. Però jo veig a l’Èric centrat en el treball de l’equip i content. Treballa en el dia a dia focalitzat en l’objectiu de salvar-nos.
Per on passa la permanència?
Passa pel proper partit, que a més, és contra el Molina, un rival directe de la part baixa que ve de guanyar a un altre rival directe com el Salou. Necessitem treure les victòries contra rivals directes i rascarne alguna més al pavelló Vell, on vindran els equips més durs de la lliga. Ara estem en un punt on podem competir els partits. La victòria a Benicarló demostra que s’ha d’anar a totes sempre, en cada partit, i en això estem.
El partit a Molina aquest cap de setmana pot marcar la temporada després de dos triomfs seguits?
Venir de dos triomfs seguits en omple de moral però hem d’aprendre la lliçó: vam perdre contra el Mataró a casa després de superar el Salou i l’Spanish Academy. Es treballa millor amb victòries. El que està clar és que qui no estigui centrat en dissabte no està preparat per jugar.
Què significaria pel club viure una tercera campanya a 2aFEB?
Aquest club està acostumat a escriure grans pàgines, seria la més grossa que hem fet. Els ascensos tenen impactes brutals però la permanència a una lliga com la Segona FEB seria una autèntica gesta i reforçaria un model que costa molts esforços i sacrificis. A l’hora és la punta de llança del que volem construir, que siguem una referència en el bàsquet de semi elit a Girona.
El mercat de Segona FEB és un mercat a cegues?
En el nostre cashe de dir que alguns dels nostres rivals fitxen pel doble i el triple que nosaltres. I això ens escurça el mercat. També a vegades jugadors i agents busquen projectes una mica més sòlids a la lliga. La permanència també ens ajudaria moltíssim en aquest sentit, viure un tercer any a la categoria.
Els agradaria tenir més jugadors gironins i catalans?
Si, ja ho he explicat. Dins dels canvis que hem fet ara, hem ofertat venir a jugadors catalans, fins i tot, algun que teníem la temporada passada. És clar que ens agradaria tenir gironins de referència i completar-ho amb quatre figures de fora, això seria la situació ideal. Ho voldríem, però a vegades els jugadors d’aquí et poden demanar quantitats a les que no podem arribar de cap manera.
Ha valgut la pena fer la permuta amb el Prat per seguir a la categoria?
Sí, ha valgut la pena. Nosaltres estàvem convençuts que la repesca era gairebé assegurada però ens n’hauríem anat al 15 o el 20 de juliol i aleshores construir un equip hauria sigut gairebé impossible. Vam guanyar un mes i deu dies de mercat, i al Prat també ja li anava bé perquè sense la vinculació amb el Joventut, no podien sortir a Segona FEB i així feien projecte a Tercera..
Quin pressupost tenen aquesta temporada, i fins on el tenen cobert?
Hem replicat el pressupost, la idea era augmentar-lo, però és complicat. Estem molt agraïts a tots els patrocinadors que ens ajuden. Estem sobre els 284.000 euros de pressupost. La idea era expandir-nos. També he de dir que les ajudes de les administracions, comparats amb altres equips d’altres indrets d’Espanya, són molt minses. i això s’ha de posar sobre la taula. Nosaltres defensem cada euro de la gent que ens ajuda, viatgem en furgoneta, busquem avions de matinada, negociem cada menú de macarrons i pollastre... a més els diners de les administracions arriben tard o molt tard i això fa patir molt la gent.
S’ha apagat el «boom» de bàsquet a la Bisbal o encara és viu?
Al principi d’aquesta temporada vam notar una davallada, per molts motius que haurem d’analitzar, però en els últims partits l’atmosfera al pavelló Vell ha sigut molt bona i els fidels segueixen omplint la grada. Això té fonaments sòlids. La gent s’està reenganxant. Hem de fer que el joc de l’equip enganxi l’afició i que tinguin ganes de repetir i això passa els últims partits. Segur que l’afició respondrà i serà un factor decisiu per salvar-nos, que és el gran objectiu.
Quina salut té el bàsquet gironí? Tot i tenir un ACB i un 2a FEB, a 3a FEB el Quart va últim.
També hauríem de dir que tenim un equip a la lliga U22, amb el Bàsquet Girona, i això és un factor molt positiu. Ens faltaria una mica més de col·laboració entre els clubs perquè el nivell del territori pugui créixer i això segur que ens manca. Ho hem de treballar. Estaria bé que el talent gironí es pogués quedar a Girona, i això també aniria en benefici dels nostres clubs.
