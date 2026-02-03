Vol indoor
El vol indoor balla al ritme de la desena edició dels WindGames d'Empuriabrava
El túnel de vent Windoor va reunir, un any més, l’elit mundial en el paracaigudisme indoor
Els WindGames 2026 van tenir presència de competidors de fins a 39 països i van deixar les espectaculars imatges característiques d’aquesta disciplina esportiva
Les instal·lacions de Windoor Empuriabrava van viure la setmana passada l’edició de 2026 dels WindGames. La competició anual arribava enguany al seu desè aniversari i reunia, com és habitual, l’elit mundial en la disciplina del vol i el paracaigudisme indoor.
Els WindGames van aplegar una notable afluència de públic, que va poder gaudir de les impactants coreografies aèries dels competidors, i un ambient especialment intens durant la jornada de les finals, celebrada dissabte 31 de gener. El suport del públic a les grades va ser superior al d’edicions anteriors i hi va haver una presència constant d’aficionats i acompanyants.
Presència de 39 països
En l’apartat esportiu, els resultats finals van deixar una presència destacada de diversos països als podis i a les classificacions. Els WindGames reunien atletes de fins a 39 nacionalitats diferents i van tenir protagonisme els competidors de nacions com els Països Baixos, Luxemburg, Rússia, Japó, França, Alemanya, Bèlgica, Singapur, Itàlia o Espanya.
Entre els resultats remarcables, Bèlgica va assolir la primera posició en la categoria Solo Speed Júnior, Alemanya pujar a l’esglaó més alt del podi en la modalitat Freestyle Júnior i França va liderar les diverses modalitats de Freestyle. El país gal va ser, juntament amb Singapur, el que va tenir més presència en diferents podis. De fet, hi va haver equips francesos a la primera posició de sis categories.
Ball de modalitats
En l’edició de 2026 els WindGames reunien un total de nou categories diferents. Set d’elles ja eren conegudes (Formation Skydiving, Vertical Formation Skydiving, 2 Way Dynamic, 4 Way Dynamic, Solo Speed, Freestyle i Freestyle Júnior) mentre que dues d’elles s’estrenaven en aquest desè aniversari (2 Way Dynamic Intermediate i 4 RelayRaces).
La categoria Freestyle Júnior va ser reconeguda pel públic com la disciplina més espectacular, pel seu component artístic i per l’alt nivell mostrat per les noves generacions. La presència de talent juvenil en el vol indoor és una de les apostes de l’organització per a l’esdeveniment.
La cerimònia de tancament va incloure el lliurament de premis als equips guanyadors, sorteigs i obsequis per a espectadors i atletes, a més de la projecció del vídeo de recapitulació dels WindGames 2026 i una actuació en directe. A l’acte hi va assistir l’alcaldessa de Castelló d’Empúries, Anna Massot Font, que va entregar diversos guardons en nom de l’Ajuntament, entitat col·laboradora de l’esdeveniment. Tot l’esdeveniment va poder ser seguit en directe a través del canal de YouTube dels WindGames i de la xarxa social Instagram.
