El Barça, a semifinals de la Copa amb ensurt final (1-2)
L'Albacete fa honor a la seva fama de 'matagegants' i complica les coses al Barça
El Barça es va classificar per a les semifinals de la Copa del Rei després de vèncer l'Albacete al Carlos Belmonte (1-2), en un partit que semblava tenir controlat però que es va complicar amb el gol de Javi Moreno al minut 87, el qual va fer creure al conjunt manxec en una altra gesta en el torneig del KO.
Avisat després de l'eliminació inesperada del Celta i del Real Madrid, el Barça va sortir decidit a no deixar-se sorprendre pel 'matagegants' d'aquesta Copa, un equip ple de confiança després d'eliminar a dos equips de Primera en aquesta competició i d'encadenar, en la seva Lliga, quatre partits sense perdre ni encaixar gols, amb tres victòries consecutives.
Sembla que, en aquesta ocasió, no hi hauria èpica i que David sucumbiria davant Goliat. Sobretot després que Lamine Yamal anotés en la recta final de la primera part, i Ronald Araujo fes el segon poc abans de l'hora de joc.
Mentalitzat per sentenciar l'eliminatòria des del primer minut, el Barça es va instal·lar ràpidament al camp rival, però el seu domini no es traduïa en ocasions clares de gol.
Rashford va tenir la primera als set minuts, però va disparar desviat després de rebre, dins de l'àrea, una passada filtrada d'Olmo a l'esquena de la defensa local.
El quadre manxec sí aconseguia posar a prova a Joan García, però pels errors del rival en la sortida de la pilota. Una pèrdua de Lamine Yamal i una altra de Bernal acabaven amb dispars de Puertas que el meta del conjunt blaugrana aturava sense problemes.
A l'altre àrea, ni Gerard Martín ni Olmo trobaven la porteria de Lozain. I Neva es va lesionar en una jugada fortuïta amb Lamine Yamal i va ser substituït per Vallejo minuts abans que el '10' del Barça fes el 0-1 en la recta final de la primera part.
Rashford i De Jong s'aplicaven en la pressió després de la pèrdua per recuperar la pilota, que el migcampista neerlandès deixava a la bota esquerra de Lamine Yamal perquè aquest creués, de primeres, al fons de la xarxa.
El primer acte acabava amb una mínima victòria visitant, però també amb el crit de 'Sí es pot!' que seguia sonant al Carlos Belmonte, convençut que podia viure, per què no, una altra gran nit.
Però les seves opcions de repetir l'exploit, aquesta vegada davant el vigent campió de Copa, semblaven desaparèixer quan Araujo, en la seva primera titularitat després de superar els seus problemes de salut mental, va rematar de cap al primer pal a la sortida d'un córner per fer el 0-2 al minut 56.
El tècnic de l'Alba, Alberto González, decidia agitar el partit donant entrada a Jefté, el verdugo del Real Madrid a l'eliminatòria dels vuitens de final, per Meléndez.
El davanter canari va estar a punt de retallar distàncies en el primer baló que va tocar, però la seva rosca buscant l'esquadra de Joan García es va marxar lleugerament desviada.
Olmo replicava en la jugada següent amb un tir des de la frontal que obligava a lluir-se a Lizoain, que també abortava un un contra un amb el mitjapunta de Terrassa poc després.
Començava a flaquejar l'Alba enrere i el recent ingressat Ferran Torres també va tenir el tercer en una contra que salvava de nou el meta de l'equip manxec.
El Barça trobava la porteria contrària amb facilitat i ja no patia enrere, però el seu rival li va generar un ensurt amb un gol de Jefté que Munuera Montero anul·lava, al 83, per fora de joc de Puertas a l'inici de la jugada.
Però quan semblava que el partit acabaria plàcidament per al conjunt català, Javi Moreno rematava de cap en planxa, quatre minuts després, una falta botada al cor de l'àrea per retallar distàncies.
L'àrbitre anul·lava l'1-3 de Ferran Torres, també per fora de joc, amb el temps reglamentari pràcticament complert. I Fran Gámez, en l'afegit, a punt va estar de portar el partit a la pròrroga al superar la sortida de Joan García amb una subtil vaselina que Gerard Martín desviava amb el cap sobre la línia de gol.
